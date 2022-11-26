ГУР Минобороны опровергло слухи, что Украину снова атакуют из Беларуси до конца ноября

По слухам, уже на этой неделе готовится совместная атака ударной группировки РФ и республики Беларусь Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

По данным разведки, в украинском информационном пространстве в последние дни распространяется информация о якобы планах врага атаковать Украину ударной группировкой РФ и республики Беларусь со стороны северных границ Украины в конце ноября.

"Данная информация усиливается анонимными "вбросами" о массированной ракетно-авиационной атаке, которая будет предшествовать такому вторжению", – отмечается в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

"Цель такой информационной спецоперации – спровоцировать Украину перебросить значительную часть войска к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооруженных Сил на востоке и юге Украины, а заодно показать белорусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя белорусов вступить в войну", – пояснили в украинской разведке.

В ГУР отметили, что еще одна цель таких слухов – посеять панику среди украинского общества, и они являются частью враждебных информационно-психологических спецопераций.

"На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного вторжения 25-28 ноября, а через несколько часов дата вторжения сместилась на 28-29 ноября", – уточнили разведчики.

В ГУР призвали не поддаваться враждебным провокациям и доверять только официальным источникам.

"Отмечаем, что Силы обороны Украины обеспечивают надежную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага. Кроме того, сообщаем, что по данным разведки на территории Беларуси отсутствует ударная группировка, которая может выполнить подобные задачи", – добавили в сообщении.

В то же время в ГУР прогнозируют, что следующая массированная ракетная атака РФ по Украине может состояться в конце ноября – начале декабря.