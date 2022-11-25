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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сделает хуже". Лукашенко заявил, что белорусская армия не сможет помочь Путину в войне в Украине

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Лукашенко утверждает, что войска Беларуси с военной точки зрения не нужны на украинской территории
Лукашенко утверждает, что войска Беларуси с военной точки зрения не нужны на украинской территории
Фото: president.gov.by

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вводить на территорию Украины белорусские войска "нет необходимости". Об этом сообщил 24 ноября Telegram-канал "Пул Первого", освещающий деятельность Лукашенко.

"Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввязываемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", – заявил самопровозглашенный руководитель РБ.

Лукашенко добавил, что якобы "никогда не отказывался" от того, что Беларусь "не участвует" в войне, которую РФ развязала против Украины.

"Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы не решат проблему", – сказал он.

Лукашенко снова заявил о необходимости "договариваться" и добавил, что требуется показать всему миру, что Украина и якобы "стоящие за ней поляки и американцы" от переговоров отказываются.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных"

Европейский парламент 24 ноября принял резолюцию о нарушении прав человека в Беларуси, в которой также осудил участие режима Лукашенко в войне России против Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, военные, оккупация, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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