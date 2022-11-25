"Сделает хуже". Лукашенко заявил, что белорусская армия не сможет помочь Путину в войне в Украине

Лукашенко утверждает, что войска Беларуси с военной точки зрения не нужны на украинской территории Фото: president.gov.by

"Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввязываемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", – заявил самопровозглашенный руководитель РБ.

Лукашенко добавил, что якобы "никогда не отказывался" от того, что Беларусь "не участвует" в войне, которую РФ развязала против Украины.

"Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы не решат проблему", – сказал он.

Лукашенко снова заявил о необходимости "договариваться" и добавил, что требуется показать всему миру, что Украина и якобы "стоящие за ней поляки и американцы" от переговоров отказываются.