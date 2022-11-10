Режим Лукашенко признал патриотический лозунг "Жыве Беларусь!" нацистским. Его активно использовали протестующие

В постановлении говорится, что это выражение якобы являлось лозунгом "30-й дивизии Ваффен-СС, которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях".
Поэтому запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью".
При этом неясно, является ли это "нацистским" криком без поднятия правой руки, и ответом является не "Жыве!", а "Жыве вечна!", что часто используется.
На протестных акциях 2020 года в Беларуси сотни тысяч митингующих скандировали патриотические лозунги, которые давно стали традиционным приветствием в белорусских патриотических кругах. Среди них и "Жыве Беларусь".
После протестов власти страны начали жесткие репрессии в отношении митингующих и их символики. Например, в январе 2021 года Беларуси ввели крупные штрафы за использование бело-красных-белых флагов, а минская милиция сообщила, что вывешивание флагов этой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия – пикетированию, и будет соответственно штрафоваться как несогласованная акция. Этот флаг был государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово использовался в качестве оппозиционной символики.
Позже в генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что готовят пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага.