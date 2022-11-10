Режим Лукашенко признал патриотический лозунг "Жыве Беларусь!" нацистским. Его активно использовали протестующие

Постановлением МВД Беларуси запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью" Фото: depositphotos.com

В постановлении говорится, что это выражение якобы являлось лозунгом "30-й дивизии Ваффен-СС, которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях".

Поэтому запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью".

При этом неясно, является ли это "нацистским" криком без поднятия правой руки, и ответом является не "Жыве!", а "Жыве вечна!", что часто используется.