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Режим Лукашенко признал патриотический лозунг "Жыве Беларусь!" нацистским. Его активно использовали протестующие

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Постановлением МВД Беларуси запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью"
Постановлением МВД Беларуси запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью"
Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел Беларуси внесло в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и ответ на него "Жыве". Об єтом сообщило "Радыё Свабода".

В постановлении говорится, что это выражение якобы являлось лозунгом "30-й дивизии Ваффен-СС, которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях".

Поэтому запрещается "кричать "Жыве Беларусь!" и отвечать "Жыве!" с поднятием правой руки с вытянутой ладонью".

При этом неясно, является ли это "нацистским" криком без поднятия правой руки, и ответом является не "Жыве!", а "Жыве вечна!", что часто используется.

Контекст:

На протестных акциях 2020 года в Беларуси сотни тысяч митингующих скандировали патриотические лозунги, которые давно стали традиционным приветствием в белорусских патриотических кругах. Среди них и "Жыве Беларусь".

После протестов власти страны начали жесткие репрессии в отношении митингующих и их символики. Например, в январе 2021 года Беларуси ввели крупные штрафы за использование бело-красных-белых флагов, а минская милиция сообщила, что вывешивание флагов этой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия – пикетированию, и будет соответственно штрафоваться как несогласованная акция. Этот флаг был государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово использовался в качестве оппозиционной символики. 

Позже в генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что готовят пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, нацизм, запрет
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