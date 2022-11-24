Воевать в Украине готовы до 15 тыс. белорусских силовиков – Генштаб ВСУ

Громов сказал, что белорусские силовики готовы воевать "в первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Около 10–15 тыс. личного состава силовых структур республики Белоруссия готова принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. В первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия", – сказал он.

По данным Громова, на территории Беларуси, а также в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ не зафиксировано создание ударных группировок оккупационных войск.

"В рамках развертывания совместной региональной группировки войск так называемого союзного государства на территории Беларуси продолжают находиться подразделения сил России общей численностью более 9 тыс. человек и более 250 единиц вооружения и военной техники из состава второй мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа. Они в основном сосредоточены в районах полигонов "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Лосвидо" и "Осиповичи", – добавил он.