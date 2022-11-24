Воевать в Украине готовы до 15 тыс. белорусских силовиков – Генштаб ВСУ

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.
"Около 10–15 тыс. личного состава силовых структур республики Белоруссия готова принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. В первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия", – сказал он.
По данным Громова, на территории Беларуси, а также в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ не зафиксировано создание ударных группировок оккупационных войск.
"В рамках развертывания совместной региональной группировки войск так называемого союзного государства на территории Беларуси продолжают находиться подразделения сил России общей численностью более 9 тыс. человек и более 250 единиц вооружения и военной техники из состава второй мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа. Они в основном сосредоточены в районах полигонов "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Лосвидо" и "Осиповичи", – добавил он.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".
15 ноября в Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных.
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.