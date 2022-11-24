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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воевать в Украине готовы до 15 тыс. белорусских силовиков – Генштаб ВСУ

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Громов сказал, что белорусские силовики готовы воевать "в первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия"
Громов сказал, что белорусские силовики готовы воевать "в первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, представители силовых структур Беларуси готовы принять участие в войне России против Украины.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил 24 ноября на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Около 10–15 тыс. личного состава силовых структур республики Белоруссия готова принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. В первую очередь из-за привлекательности высокого денежного довольствия", – сказал он. 

По данным Громова, на территории Беларуси, а также в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ не зафиксировано создание ударных группировок оккупационных войск.  

"В рамках развертывания совместной региональной группировки войск так называемого союзного государства на территории Беларуси продолжают находиться подразделения сил России общей численностью более 9 тыс. человек и более 250 единиц вооружения и военной техники из состава второй мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа. Они в основном сосредоточены в районах полигонов "Обуз-Лесновский", "Лепельский", "Лосвидо" и "Осиповичи", – добавил он. 

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

15 ноября в Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных.

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, Белгородская область, Брянская область, война России против Украины, силовики, Курская область, Алексей Громов
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