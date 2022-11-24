Оккупанты ужесточили полицейские меры в Скадовском районе из-за поражения ВСУ российских военных объектов – Генштаб ВСУ

Об этом 24 ноября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск, – говорится в сообщении. – В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное в течение 22 ноября этого года оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей".
Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил 16 ноября, что в город прибыло много российских военных.
В Генштабе ВСУ 18 ноября рассказали, что в Скадовске в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.