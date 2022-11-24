Оккупанты ужесточили полицейские меры в Скадовском районе из-за поражения ВСУ российских военных объектов – Генштаб ВСУ

Оккупанты ужесточили контрдиверсионные меры во временно захваченном Скадовском районе, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (архив)

Об этом 24 ноября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск, – говорится в сообщении. – В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное в течение 22 ноября этого года оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей".

Мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил 16 ноября, что в город прибыло много российских военных.

В Генштабе ВСУ 18 ноября рассказали, что в Скадовске в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери личного состава составили около 50 человек погибшими.

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