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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси – Центр национального сопротивления

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На территории Беларуси уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян, заявили в Центре национального сопротивления
На территории Беларуси уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян, заявили в Центре национального сопротивления
Фото: EPA

Россияне продолжают развертывать свои войска в Беларуси. Об этом 25 ноября сообщил созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления.

По информации центра, оккупанты развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи Гомельской области. Всего на территории страны уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян, говорится в материале.

По словам мобилизованных россиян, попасть в Беларусь является "привилегией", поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России, отметили в ЦНС.

"Фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета", – заявили в центре.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

15 ноября в Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных.

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, угрозы, вторжение, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины
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