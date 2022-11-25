Российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси – Центр национального сопротивления

На территории Беларуси уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян, заявили в Центре национального сопротивления Фото: EPA

По информации центра, оккупанты развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи Гомельской области. Всего на территории страны уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян, говорится в материале.

По словам мобилизованных россиян, попасть в Беларусь является "привилегией", поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России, отметили в ЦНС.

"Фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета", – заявили в центре.