Российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси – Центр национального сопротивления

По информации центра, оккупанты развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи Гомельской области. Всего на территории страны уже размещено до 12 тыс. мобилизованных россиян, говорится в материале.
По словам мобилизованных россиян, попасть в Беларусь является "привилегией", поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России, отметили в ЦНС.
"Фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск, что является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета", – заявили в центре.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
15 ноября в Беларуси объявили о плановых проверках военкоматами учетных данных военнообязанных.
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.