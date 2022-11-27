Российские войска намерены перебросить в Украину подразделения из Беларуси – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси Фото: ЕРА (архив)

"Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет переброски отдельных подразделений с территории республики Беларусь после обретения ими боевых способностей", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе подчеркнули, что на волынском и полесском направлениях российской агрессии "обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены".

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства РФ и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)