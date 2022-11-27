Российские войска намерены перебросить в Украину подразделения из Беларуси – Генштаб ВСУ

"Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет переброски отдельных подразделений с территории республики Беларусь после обретения ими боевых способностей", – говорится в сообщении.
В украинском Генштабе подчеркнули, что на волынском и полесском направлениях российской агрессии "обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены".
"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства РФ и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.