ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска намерены перебросить в Украину подразделения из Беларуси – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси
Фото: ЕРА (архив)

Российская армия собирается передислоцировать из Беларуси на территорию Украины свои подразделения, которые проходят боевую подготовку. Об этом проинформировал 27 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет переброски отдельных подразделений с территории республики Беларусь после обретения ими боевых способностей", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе подчеркнули, что на волынском и полесском направлениях российской агрессии "обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены".

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного государства РФ и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vZyWxhGJBFWMVfdyTfjMaiLmM568qEfys2yuhzpidChw3sU2n9bCBSTiAjstD17el

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, агрессия, воздушное пространство, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (401775)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (94730)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (66791)
4
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (48849)
5
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (42426)
6
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (38227)
7
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28519)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (28129)
 
 
 
 