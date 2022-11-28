Шустер: Почему Беларусь не спонсор терроризма? Оттуда стреляют, взлетают самолеты, там россияне технику ремонтируют

Шустер: Если Россия – спонсор терроризма, то почему Беларусь не спонсор терроризма? Вот почему Беларусь не стоит рядом с Россией? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Отвечая на вопрос о последствиях этого решения Европарламента для России, Шустер сказал: "Я бы задал вопрос моему европейскому парламенту, который я тоже избирал. Я бы их спросил: "А что значит слово "спонсор"? Вы мне, пожалуйста, объясните". Потому что, насколько я знаю, к концу этого года от Европы Россия получит где-то примерно $250 млрд".

Он задался вопросом: если ЕС дает России эти деньги – тоже тогда является спонсором терроризма?

"Как это понять? Ну тогда назовите Россию государством-террористом. А спонсором терроризма будете вы, потому что вы продолжаете России платить. Это такая, немножко показушная, мера, – продолжил Шустер. – Второе. Если Россия – спонсор терроризма, то почему Беларусь не спонсор терроризма? Скажите, пожалуйста. Вот почему Беларусь не стоит рядом с Россией? С территории Беларуси стреляют, с территории Беларуси взлетают, на территории Беларуси ремонтируют вот все, что убивает... Почему Беларусь – не спонсор терроризма в таком случае?"

Шустер считает, что юридических последствий признание РФ страной – спонсором терроризма не повлечет.

"Важнее всего – это 5 декабря, когда должен остановиться импорт российской нефти в Европу. Вот тут мы посмотрим, как это получится, получится ли это и будет ли это по-настоящему сделано. Это гораздо более важно, чем любые такие, декоративные, решения", – добавил телеведущий.

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