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Шустер: Почему Беларусь не спонсор терроризма? Оттуда стреляют, взлетают самолеты, там россияне технику ремонтируют

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Шустер: Если Россия спонсор терроризма, то почему Беларусь не спонсор терроризма? Вот почему Беларусь не стоит рядом с Россией?
Шустер: Если Россия – спонсор терроризма, то почему Беларусь не спонсор терроризма? Вот почему Беларусь не стоит рядом с Россией? 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает декларативной и "немножко показушной" мерой решение Европарламента о признании России страной – спонсором терроризма. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Отвечая на вопрос о последствиях этого решения Европарламента для России, Шустер сказал: "Я бы задал вопрос моему европейскому парламенту, который я тоже избирал. Я бы их спросил: "А что значит слово "спонсор"? Вы мне, пожалуйста, объясните". Потому что, насколько я знаю, к концу этого года от Европы Россия получит где-то примерно $250 млрд". 

Он задался вопросом: если ЕС дает России эти деньги – тоже тогда является спонсором терроризма?

"Как это понять? Ну тогда назовите Россию государством-террористом. А спонсором терроризма будете вы, потому что вы продолжаете России платить. Это такая, немножко показушная, мера, – продолжил Шустер. – Второе. Если Россия – спонсор терроризма, то почему Беларусь не спонсор терроризма? Скажите, пожалуйста. Вот почему Беларусь не стоит рядом с Россией? С территории Беларуси стреляют, с территории Беларуси взлетают, на территории Беларуси ремонтируют вот все, что убивает... Почему Беларусь – не спонсор терроризма в таком случае?" 

Шустер считает, что юридических последствий признание РФ страной – спонсором терроризма не повлечет. 

"Важнее всего – это 5 декабря, когда должен остановиться импорт российской нефти в Европу. Вот тут мы посмотрим, как это получится, получится ли это и будет ли это по-настоящему сделано. Это гораздо более важно, чем любые такие, декоративные, решения", – добавил телеведущий. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Савик Шустер, Беларусь, терроризм, Европарламент, Алеся Бацман, война России против Украины, Евросоюз
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