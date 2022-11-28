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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не выпускают мужчин призывного возраста с временно оккупированных территорий Запорожской области – мэр Мелитополя

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Оккупанты не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать, отметил Федоров
Оккупанты не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать, отметил Федоров
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты полностью прекратили выпускать мужчин призывного возраста с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

Мэр Мелитополя отметил, что россияне не выпускают мужчин, у которых нет военного билета или он есть, но они военнообязанные.

"Это говорит о том, что рашисты не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать… Они говорят о том, что этих людей не выпускают, потому что их призовут в украинскую армию и они будут воевать против рашистов. Но на самом деле они их не выпускают, потому что собираются проводить полномасштабную мобилизацию на временно оккупированной территории", – сказал Федоров.

"РИА-Мелитополь" 28 ноября проинформировало в Telegram, что на блокпосту в Васильевке Запорожской области перестали выпускать мужчин призывного возраста даже с имеющимся пропуском.

Как указывает издание, у всех мужчин призывного возраста оккупанты требовали документ, который подтверждает, что они непригодны к воинской службе.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

На оккупированных территориях Украины Россия уже фактически проводит мобилизацию, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, которых насильно доставляют в военкоматы.

В России готовят законопроект, которым предполагается с весны 2023 года легализовать мобилизацию украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, заявили в Генштабе ВСУ 17 ноября.

Теги: Россия, Украина, Мелитополь, мобилизация, Запорожская область, Васильевка, блокпост, украинцы, война России против Украины, мужчины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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