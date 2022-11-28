Россияне не выпускают мужчин призывного возраста с временно оккупированных территорий Запорожской области – мэр Мелитополя

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.
Мэр Мелитополя отметил, что россияне не выпускают мужчин, у которых нет военного билета или он есть, но они военнообязанные.
"Это говорит о том, что рашисты не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать… Они говорят о том, что этих людей не выпускают, потому что их призовут в украинскую армию и они будут воевать против рашистов. Но на самом деле они их не выпускают, потому что собираются проводить полномасштабную мобилизацию на временно оккупированной территории", – сказал Федоров.
"РИА-Мелитополь" 28 ноября проинформировало в Telegram, что на блокпосту в Васильевке Запорожской области перестали выпускать мужчин призывного возраста даже с имеющимся пропуском.
Как указывает издание, у всех мужчин призывного возраста оккупанты требовали документ, который подтверждает, что они непригодны к воинской службе.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
На оккупированных территориях Украины Россия уже фактически проводит мобилизацию, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, которых насильно доставляют в военкоматы.
В России готовят законопроект, которым предполагается с весны 2023 года легализовать мобилизацию украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, заявили в Генштабе ВСУ 17 ноября.