Россияне не выпускают мужчин призывного возраста с временно оккупированных территорий Запорожской области – мэр Мелитополя

Оккупанты не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать, отметил Федоров Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

Мэр Мелитополя отметил, что россияне не выпускают мужчин, у которых нет военного билета или он есть, но они военнообязанные.

"Это говорит о том, что рашисты не выпускают тех людей, которых они могут мобилизовать… Они говорят о том, что этих людей не выпускают, потому что их призовут в украинскую армию и они будут воевать против рашистов. Но на самом деле они их не выпускают, потому что собираются проводить полномасштабную мобилизацию на временно оккупированной территории", – сказал Федоров.

"РИА-Мелитополь" 28 ноября проинформировало в Telegram, что на блокпосту в Васильевке Запорожской области перестали выпускать мужчин призывного возраста даже с имеющимся пропуском.

Как указывает издание, у всех мужчин призывного возраста оккупанты требовали документ, который подтверждает, что они непригодны к воинской службе.