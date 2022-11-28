Войска РФ 28 ноября совершили около 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"Враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг держит в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что обстановка на волынском, полесском и северском направлениях – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Из минометов, танков, артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.