Войска РФ 28 ноября совершили около 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"Враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг держит в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что обстановка на волынском, полесском и северском направлениях – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Из минометов, танков, артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.
28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов.