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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ 28 ноября совершили около 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

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Оккупанты 28 ноября вели обстрелы из РСЗО
Оккупанты 28 ноября вели обстрелы из РСЗО
Фото: EPA

С начала суток 28 ноября российские войска совершили около 10 обстрелов территории Украины из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Враг совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданским объектам. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг держит в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что обстановка на волынском, полесском и северском направлениях – без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Из минометов, танков, артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском, криворожском и херсонском направлениях.

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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются. 

28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, война России против Украины
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