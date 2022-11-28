За время полномасштабной войны в Киеве погибли более 150 человек, среди них четыре ребенка – Кличко

С 24 февраля в Киеве в результате российских обстрелов повреждены более 350 жилых домов, сказал Кличко Фото: ЕРА

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил, обращаясь по видеосвязи к участникам Киевского инвестиционного форума, который проходит в Брюсселе.

Обращение Кличко цитирует официальный портал Киева.

По данным мэра, в результате бомбовых и ракетных ударов РФ в Киеве повреждены или разрушены 678 объектов, в частности это более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – здравоохранения.