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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время полномасштабной войны в Киеве погибли более 150 человек, среди них четыре ребенка – Кличко

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С 24 февраля в Киеве в результате российских обстрелов повреждены более 350 жилых домов, сказал Кличко
С 24 февраля в Киеве в результате российских обстрелов повреждены более 350 жилых домов, сказал Кличко
Фото: ЕРА

За время полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля, в Киеве в результате ударов оккупационных войск погибли более 150 мирных жителей украинской столицы, в том числе четыре ребенка.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил, обращаясь по видеосвязи к участникам Киевского инвестиционного форума, который проходит в Брюсселе. 

Обращение Кличко цитирует официальный портал Киева. 

По данным мэра, в результате бомбовых и ракетных ударов РФ в Киеве повреждены или разрушены 678 объектов, в частности это более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – здравоохранения.

Контекст:

По информации министра обороны Украины Алексея Резникова, за время вторжения РФ нанесла по Украине более 16 тыс. ракетных ударов, 97% целей были гражданскими.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, погибшие
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