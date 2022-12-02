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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты проводят подготовку к мобилизации в Крыму – Генштаб ВСУ

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По данным российских властей, в РФ уже мобилизовали 318 тыс. человек
По данным российских властей, в РФ уже мобилизовали 318 тыс. человек
Фото: ЕРА

Российские оккупанты проводят подготовку к мобилизации населения в захваченном Крыму. Об этом 2 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории Крыма сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в Керчи проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

В то же время на временно оккупированной территории Херсонской области враг ужесточил фильтрационные меры.

"В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей", – отметили в Генштабе.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых. Такое мнение министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил 24 ноября в комментарии изданию Daily Beast.

Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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