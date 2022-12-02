"Мобилизация будет до последнего россиянина, пока он всех не угробит". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта

"Спина болит, голова болит, говорю. Почки болят. Ничего их не устраивает. Посмотрел, три укола сделал, я имею в виду три дня. С собой дали три укола еще, "Диклофенак". Говорят – все, ехай на позицию", – рассказывает оккупант.

В госпитале ему назвали диагнозы, с которыми можно уехать с войны.

"Я попытался спорить, он мне лекцию прочитал. Говорит: твой организм адаптировался ко всем этим х...евым условиям, а ты пришел мне тут ноешь. Отсюда уезжают инфаркт, инсульт и пневмония", – рассказал он.

Оккупант пожаловался, что не знает, что происходит. Жена ему рассказала, что знакомые прислали ей статью, где говорилось, что после Нового года будет новая мобилизация.

"Миллион хотят набрать и 300 тысяч женщин. В общем, будет уже всеобщая мобилизация, наверное, до последнего россиянина, пока он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") всех не угробит. Даже вон пишут, что расстреливают ребят, кто отказывается идти. Ну, это, конечно, не афишируют. А кому удается выбраться оттуда, говорят, что да, есть и такое. А что, война все спишет, где там что случилось", – говорит она.