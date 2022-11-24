"Как дела?" – "Жопа, мам. Мы вчера от танка бегали". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта о том, как он может вернуться домой

Военнослужащий по имени Владимир рассказал, что находится в Кременной Донецкой области. Судя по диалогу, он контрактник, которого "прикомандировали к какой-то пехоте". На вопрос матери: "Как дела?" – военнослужащий сказал: "Жопа, мам".

"Я на передке, ...баный в рот. Хохлы с трех сторон, они вон в следующей лесополосе. Минометы работают по нам, танки", – продолжил он. Мать спросила, зачем ее собеседник "поперся" на линию столкновения, тот рассказал, что командование "пальцем выборочно показало" на тех, кто будет отправлен туда.

"Мы вчера от танка бегали. Он с тепловизором, кромсает все", – поделился оккупант впечатлениями.

Он признался, что не знает, когда сможет вернуться домой. Тут говорят, чтобы в отпуск пойти, восемь месяцев надо тут быть. По контракту – это все х...йня. Сказали: "Либо без руки, без ноги, либо "200-м", – рассказал россиянин.

Мать предложила забрать сына, а тот ответил: "Да как ты заберешь?"

"Мы тут с лужи пьем, у нас все мокрое, все протекает. Я три дня от танка бегаю", – пожаловался он дальше. Женщина начала плакать и сказала, что пойдет в военкомат. Сын сначала скептически отнесся к идее, а потом согласился.

"Ну попробуй. Я тут быть не хочу. Я не воин, меня даже не обучали от танков бегать. Тут польские минометы. Их вообще не слышно, но они разрывают нах...й – х...й услышишь", – добавил военный, отметив, что на участке, где он воюет, нет вагнеровцев и кадыровцев.

Кроме прочего, военнослужащий сказал матери, что его сослуживцы по рации услышали о готовящемся наступлении украинских защитников и что он "пошел готовиться – броню одевать и все такое".