"Как дела?" – "Жопа, мам. Мы вчера от танка бегали". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта о том, как он может вернуться домой

Военнослужащий по имени Владимир рассказал, что находится в Кременной Донецкой области. Судя по диалогу, он контрактник, которого "прикомандировали к какой-то пехоте". На вопрос матери: "Как дела?" – военнослужащий сказал: "Жопа, мам".
"Я на передке, ...баный в рот. Хохлы с трех сторон, они вон в следующей лесополосе. Минометы работают по нам, танки", – продолжил он. Мать спросила, зачем ее собеседник "поперся" на линию столкновения, тот рассказал, что командование "пальцем выборочно показало" на тех, кто будет отправлен туда.
"Мы вчера от танка бегали. Он с тепловизором, кромсает все", – поделился оккупант впечатлениями.
Он признался, что не знает, когда сможет вернуться домой. Тут говорят, чтобы в отпуск пойти, восемь месяцев надо тут быть. По контракту – это все х...йня. Сказали: "Либо без руки, без ноги, либо "200-м", – рассказал россиянин.
Мать предложила забрать сына, а тот ответил: "Да как ты заберешь?"
"Мы тут с лужи пьем, у нас все мокрое, все протекает. Я три дня от танка бегаю", – пожаловался он дальше. Женщина начала плакать и сказала, что пойдет в военкомат. Сын сначала скептически отнесся к идее, а потом согласился.
"Ну попробуй. Я тут быть не хочу. Я не воин, меня даже не обучали от танков бегать. Тут польские минометы. Их вообще не слышно, но они разрывают нах...й – х...й услышишь", – добавил военный, отметив, что на участке, где он воюет, нет вагнеровцев и кадыровцев.
Кроме прочего, военнослужащий сказал матери, что его сослуживцы по рации услышали о готовящемся наступлении украинских защитников и что он "пошел готовиться – броню одевать и все такое".
23 ноября начался 273-й день полномасштабной войны России против Украины. При этом изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Минобороны Украины, на донецком направлении сохраняется наиболее сложная ситуация. "Российские захватчики ведут там наступательные действия, наши воины мужественно держат оборону, мужественно отбивают десятки российских атак. И были дни на прошлой неделе – мы публично об этом говорили, – когда более 100 атак за день отбивали ВСУ", – рассказала 24 ноября замминистра обороны Анна Маляр.