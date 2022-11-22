Скибицкий: В ряде случаев ЧВК "Вагнер" действительно имеет определенный успех, особенно в направлении Бахмута, но ВСУ очень хорошо защищают эту территорию

Об этом в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале 22 ноября, рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Потому что это была одна из целей Российской Федерации в так называемой специальной военной операции – поддержка [террористических организаций] "ЛДНР". Этой главной задачи по оккупации всей территории Донецкой и Луганской области Российская Федерация так и не достигла. Именно поэтому сегодня мы наблюдаем огромную активность российских войск в Бахмуте и в других районах под Донецком. Каждый день мы наблюдаем боевые действия российских войск в Донецкой области", – отметил представитель ГУР.

Попова спросила Скибицкого, какие боевые части оккупантов наиболее эффективны в районе Донецка – наемники ЧВК "Вагнер" или российские солдаты регулярных войск.

"В ряде случаев вагнеровские группы действительно имеют определенный успех, особенно в направлении Бахмута. На самом деле мы очень хорошо защищаем эту территорию. Например, в течение большого периода времени, два-три месяца, РФ не имеет больших успехов на этом направлении и не выходит за этот период времени на границу Донецкой области", – ответил представитель украинской разведки.

По словам Скибицкого, оккупанты пробуют атаковать в первую очередь с северного направления.

"Например, вы знаете про Изюм и Славянск, Краматорск, с южной стороны – от Мариуполя на Волноваху. А после этого новое направление с участием группы "Вагнер" – это Попасная, Бахмут. На этом направлении РФ имеет частичные успехи по занятию района Попасной, по боевым действиям в районе Бахмута с участием группы "Вагнер", – отметил представитель ГУР. – Но мы видим поддержку других частей, других батальонно-тактических групп, в том числе 1-го и 2-го армейских корпусов, которые РФ создала на нашей территории в период 2015–2016 годов".

27 октября создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что единственный, кто "эффективно действует" в ходе вторжения России в Украину, – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 21 октября, что ЧВК "Вагнер" для войны против Украины завербовала в РФ уже более 20 тыс. заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

По данным американского Института исследования войны (ISW), успехи боевиков ЧВК "Вагнер" в войне в Украине существенно преувеличены.

В ISW отметили, что ЧВК "Вагнер" присвоила себе все "успехи" России вокруг Бахмута, чтобы укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля", несмотря на то, что это не единственная сила, развернутая в этом районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)