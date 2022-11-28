"Гнием в земле". Оккупант пожаловался родным на "идиотов" в командовании – перехват ГУР

На вопрос, как у него дела, оккупант ответил: "Хреново! Гнием в земле, вообще просто, все мокрые".

По его словам, им негде сушить одежду, а костры разводить нельзя.

"Сегодня костер горел, так миномет сразу заработал", – сказал он.

По его словам, сухую одежду и остальные необходимые вещи им не привозят.

"У нас здесь 30 человек. Жрачку как захотят, так и привозят, по их желанию. Тут уже бунт назревает", – сказал он.

Оккупант не смог сказать, где именно находится, по его словам, этого никто не знает.

"Тут "военные полиции" все забиты. Народ уходит, их возвращают: кого – в часть, кого – обратно, по другим частям. Ну, короче, никто воевать не хочет, уже все, наелись. Все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда", – рассказал он.

"Старайся там любыми путями находить выходы, потому что наши не придут, не спасут", – советует родственница.

Оккупант отвечает, что укрытие у них есть, но отношение начальства к ним "скотское".

"Все сами сидят в теплых землянках, вообще за 100 км от нас, приказы идиотские отдают: "Идите в наступление". Перед нами минное поле – "идите в наступление"! Короче, идиот на идиоте. А нам только говорят: "Крепитесь, мы все в таких условиях". Только условия немножко разные. Он сидит в бункере в три наката, а мы – под целлофаном. Вообще просто неподготовленная вся эта война", – говорит он.

Оккупант пожаловался, что до ближайшего населенного пункта 20 км и оттуда невозможно что-либо привезти.

"Ни машин, ничего нет вообще. Я тебе говорю, мы посреди поля стоим, снаряды мимо нас пролетают в одну и в другую сторону", – рассказал он.

"Какая здесь разведка? Тут одни идиоты. У нас артиллерия стреляет во все стороны, лишь бы только снаряды запустить", – добавил оккупант.