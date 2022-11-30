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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Изучаются цели, по которым будет нанесен удар". В ГУР МО рассказали о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке

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Украинская военная разведка в том числе отслеживает носители "Калибров" морского базирования, при возникновении опасности обещают предупредить население
Украинская военная разведка в том числе отслеживает носители "Калибров" морского базирования, при возникновении опасности обещают предупредить население
Фото: EPA

Российские войска не оставляют попыток наносить ракетные удары по Украине "в любой момент", но на сегодняшний день ситуация "достаточно спокойная". Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 30 ноября в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада",

Скибицкий отметил, что задание разведки – своевременно предупредить население Украины и все объекты, которые могут быть под ударом.

"Есть плановые полеты стратегической авиации ВС РФ. На сегодняшний день они осуществляются в восточных регионах Украины. Но мы наблюдаем. Если будет выход дополнительных сил и средств, например, Черноморского флота с носителями [ракет] "Калибр", если будет взлет стратегической авиации, наше задание своевременно предупредить. И мы это делаем", – сказал представитель ГУР МО.

Скибицкий пояснил, что сейчас российские войска ведут подготовку к следующей вероятной ракетной атаке, в том числе оккупантами проводится доразведка украинских объектов, по которым наносились удары ранее

"Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, по которым будет нанесен удар. И третье – это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, что требует времени и, соответственно, мы это видим", – добавил он.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.

Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщал Игнат.

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.

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