"Изучаются цели, по которым будет нанесен удар". В ГУР МО рассказали о подготовке оккупантов к новой ракетной атаке

Украинская военная разведка в том числе отслеживает носители "Калибров" морского базирования, при возникновении опасности обещают предупредить население Фото: EPA

Скибицкий отметил, что задание разведки – своевременно предупредить население Украины и все объекты, которые могут быть под ударом.

"Есть плановые полеты стратегической авиации ВС РФ. На сегодняшний день они осуществляются в восточных регионах Украины. Но мы наблюдаем. Если будет выход дополнительных сил и средств, например, Черноморского флота с носителями [ракет] "Калибр", если будет взлет стратегической авиации, наше задание своевременно предупредить. И мы это делаем", – сказал представитель ГУР МО.

Скибицкий пояснил, что сейчас российские войска ведут подготовку к следующей вероятной ракетной атаке, в том числе оккупантами проводится доразведка украинских объектов, по которым наносились удары ранее

"Во-вторых, это классический подход: изучаются районы и цели, по которым будет нанесен удар. И третье – это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, что требует времени и, соответственно, мы это видим", – добавил он.