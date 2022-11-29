"Разве можно нас испугать еще чем-то?" В Воздушных силах Украины заявили о готовности отбить ракетную атаку оккупантов

По словам Игната, "самое страшное" украинцы пережили в феврале-марте.

"Когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация, в том числе в центральных регионах Украины была замечена… Разве можно нас испугать еще чем-то? Происходит терроризм – где-то больше [оккупанты] применяют ракет, где-то меньше... Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем", – заверил спикер.

Игнат напомнил, что и украинцам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и рекомендации органов власти, которые "просят все-таки соблюдать те меры безопасности", которые действуют сегодня в Украине

По его словам, до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами добиться блэкаута в Украине и накапливали ракеты.

"Была определенная пауза. Очевидно, противник накапливал то, что уже потратил на войну. Он бил этими ракетами по войскам, другим военным объектам, по составам, командным пунктам и так далее. То есть тратилось ракет много в течение восьми месяцев", – объяснил Игнат.

В то же время он отметил, что партнеры помогают Украине не только вооружением, а прилагают усилия для восстановления разрушенной россиянами энергетической системы. В свою очередь, оккупанты все чаще используют ракеты советских времен, потому что высокоточных ракет в РФ осталось не так много.

"Но расслабляться не нужно. Понятно, что они производят их [ракеты] еще. Могут пополнять эти запасы. Поэтому задача Воздушных сил – отбивать эту воздушную агрессию, а людей – сохранять спокойствие и верить в ВСУ. Будем делать все для того., чтобы уничтожать врага как на небе, так и на земле", – добавил спикер ВС ВСУ.