"Разве можно нас испугать еще чем-то?" В Воздушных силах Украины заявили о готовности отбить ракетную атаку оккупантов

По словам Игната, "самое страшное" украинцы пережили в феврале-марте.
"Когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация, в том числе в центральных регионах Украины была замечена… Разве можно нас испугать еще чем-то? Происходит терроризм – где-то больше [оккупанты] применяют ракет, где-то меньше... Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем", – заверил спикер.
Игнат напомнил, что и украинцам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и рекомендации органов власти, которые "просят все-таки соблюдать те меры безопасности", которые действуют сегодня в Украине
По его словам, до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами добиться блэкаута в Украине и накапливали ракеты.
"Была определенная пауза. Очевидно, противник накапливал то, что уже потратил на войну. Он бил этими ракетами по войскам, другим военным объектам, по составам, командным пунктам и так далее. То есть тратилось ракет много в течение восьми месяцев", – объяснил Игнат.
В то же время он отметил, что партнеры помогают Украине не только вооружением, а прилагают усилия для восстановления разрушенной россиянами энергетической системы. В свою очередь, оккупанты все чаще используют ракеты советских времен, потому что высокоточных ракет в РФ осталось не так много.
"Но расслабляться не нужно. Понятно, что они производят их [ракеты] еще. Могут пополнять эти запасы. Поэтому задача Воздушных сил – отбивать эту воздушную агрессию, а людей – сохранять спокойствие и верить в ВСУ. Будем делать все для того., чтобы уничтожать врага как на небе, так и на земле", – добавил спикер ВС ВСУ.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.
Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщал Игнат.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
26 и 28 ноября ракетным атакам оккупантов подвергся Днепр, по городу было выпущено две и четыре ракеты соответственно. Официальных сообщений о перехвате хотя бы одной ракеты оккупантов ВС ВСУ не делали.