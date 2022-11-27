Спасатели нашли тело погибшего в результате ракетного удара россиян по Днепру

"Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов", – написал он.

По данным Резниченко, в результате атаки пострадало 13 человек. Трое из них по-прежнему в больницах.

Российские ракеты уничтожили мирный квартал в Днепре, сообщал Резниченко 26 ноября. Он опубликовал фото последствий атаки.