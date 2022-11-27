Спасатели нашли тело погибшего в результате ракетного удара россиян по Днепру

"Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов", – написал он.
По данным Резниченко, в результате атаки пострадало 13 человек. Трое из них по-прежнему в больницах.
Российские ракеты уничтожили мирный квартал в Днепре, сообщал Резниченко 26 ноября. Он опубликовал фото последствий атаки.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
26 ноября россияне нанесли очередной ракетный удар по Днепру. Были разрушены частные дома, пострадали люди.