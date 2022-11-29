Оккупанты ночью ударили по Днепру четырьмя ракетами и обстреляли из артиллерии Никопольский район – ОВА

По словам Резниченко, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения" Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами.

По словам Резниченко, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения". Помимо этого, произошел пожар, который уже потушили.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Никопольский район оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под удар попала Червоногригоровская община.

По данным главы ОВА, люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)