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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью ударили по Днепру четырьмя ракетами и обстреляли из артиллерии Никопольский район – ОВА

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По словам Резниченко, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения"
По словам Резниченко, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения"
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Днепр и Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 29 ноября в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Валентин Резниченко.

По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами.

По словам Резниченко, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения". Помимо этого, произошел пожар, который уже потушили.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Никопольский район оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под удар попала Червоногригоровская община.

По данным главы ОВА, люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, Днепр, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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