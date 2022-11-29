Оккупанты ночью ударили по Днепру четырьмя ракетами и обстреляли из артиллерии Никопольский район – ОВА

По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами.
По словам Резниченко, в результате ударов оккупантов зафиксированы "серьезные разрушения". Помимо этого, произошел пожар, который уже потушили.
Никто из мирных жителей не пострадал.
Никопольский район оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Под удар попала Червоногригоровская община.
По данным главы ОВА, люди не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.