В Днепре пожар после прилета. Оккупанты ударили по частному предприятию – ОВА

В Днепре после прилетов возник пожар на частном предприятии Фото: ДСНС / Telegram (иллюстративное)

По информации Резниченко, оккупанты попали в частное предприятие. Там уничтожены производственные помещения, возник пожар.

"Работают все службы. Детали выясняются", – добавил он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram подтвердил, что на месте ракетного удара работают все службы, и пообещал подробности опубликовать позднее.

Воздушная тревога в Днепре 28 ноября была объявлена в 22.12, о звуках взрыва сообщалось уже в 22.13. В 22.35 в городе был слышен звук еще одного взрыва, сообщил корреспондент издания "ГОРДОН". Жители разных районов Днепра говорят о том, что слышали в этот период от двух до четырех взрывов.