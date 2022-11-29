В Днепре пожар после прилета. Оккупанты ударили по частному предприятию – ОВА

По информации Резниченко, оккупанты попали в частное предприятие. Там уничтожены производственные помещения, возник пожар.
"Работают все службы. Детали выясняются", – добавил он.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram подтвердил, что на месте ракетного удара работают все службы, и пообещал подробности опубликовать позднее.
Воздушная тревога в Днепре 28 ноября была объявлена в 22.12, о звуках взрыва сообщалось уже в 22.13. В 22.35 в городе был слышен звук еще одного взрыва, сообщил корреспондент издания "ГОРДОН". Жители разных районов Днепра говорят о том, что слышали в этот период от двух до четырех взрывов.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
26 ноября россияне нанесли очередной ракетный удар по Днепру, первая из ракет взорвалась в городе до включения сигнала воздушной тревоги. Были разрушены частные дома, пострадали люди, один человек погиб.