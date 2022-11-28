В Днепре раздался мощный взрыв спустя минуту после объявления воздушной тревоги

Воздушная тревога в Днепре была объявлена в 22.12, о звуках взрыва Общественное в Telegram сообщило в 22.13.
В 22.35 в городе был слышен звук еще одного взрыва, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
26 ноября россияне нанесли очередной ракетный удар по Днепру, первая из ракет взорвалась в городе до включения сигнала воздушной тревоги. Были разрушены частные дома, пострадали люди, один человек погиб.