"Девять часов воздушной тревоги и пять обстрелов". Оккупанты ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области

"Почти девять часов воздушной тревоги и пять вражеских обстрелов. Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара. Попали по двум общинам – Червоногригоровской и Марганецкой", – написал Резниченко.
По его словам, обошлось без пострадавших.
В Червоногригоровской общине повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных сооружений, автомобили частного предприятия и газопровод.
В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории, попавшие под обстрел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.