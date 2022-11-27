"Девять часов воздушной тревоги и пять обстрелов". Оккупанты ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области

В Червоногригоровской общине повреждены шесть частных домов Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Почти девять часов воздушной тревоги и пять вражеских обстрелов. Российские оккупационные войска снова всю ночь терроризировали Никопольский район. Стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией из временно оккупированного Энергодара. Попали по двум общинам – Червоногригоровской и Марганецкой", – написал Резниченко.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Червоногригоровской общине повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных сооружений, автомобили частного предприятия и газопровод.

В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследовать территории, попавшие под обстрел.

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