В Воздушных силах объяснили, почему по всей стране была объявлена воздушная тревога

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", – сказал Игнат.

Других подробностей спикер ВС ВСУ не раскрыл, добавив, что российские оккупанты действительно пытаются увеличить количество готовых к запуску ракет на различных носителях.

"Знаем, что враг добавил количество кораблей, самолетов [на боевом дежурстве]. Это может свидетельствовать об увеличении и количества ракет", – подчеркнул Игнат.

При этом он в очередной раз обратил внимание, что высокоточных ракет, например, таких, как "Калибр", у российских войск осталось "не так много".

До этого утром 29 ноября Игнат заверил, что ВС ВСУ готовы к отражению ракетной атаки, и призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.