В Воздушных силах объяснили, почему по всей стране была объявлена воздушная тревога

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", – сказал Игнат.
Других подробностей спикер ВС ВСУ не раскрыл, добавив, что российские оккупанты действительно пытаются увеличить количество готовых к запуску ракет на различных носителях.
"Знаем, что враг добавил количество кораблей, самолетов [на боевом дежурстве]. Это может свидетельствовать об увеличении и количества ракет", – подчеркнул Игнат.
При этом он в очередной раз обратил внимание, что высокоточных ракет, например, таких, как "Калибр", у российских войск осталось "не так много".
До этого утром 29 ноября Игнат заверил, что ВС ВСУ готовы к отражению ракетной атаки, и призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры.
Во время утренней ракетной атаки российских оккупантов 17 ноября украинским защитникам удалось сбить шесть крылатых ракет из 18 выпущенных оккупантами и шесть дронов-камикадзе, сообщал Игнат.
Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 22 ноября выразил мнение, что российская армия из-за дефицита ракет сможет позволить себе не более четырех массированных обстрелов Украины, подобных по масштабу ракетной атаке 15 ноября.