Ковальчук на протяжении десятилетий является близким другом российского лидера и разделяет путинское видение России как мощного военного и культурного противовеса США, говорят люди, которые его знают, сообщается в материале американского издания.
Отмечается, что Ковальчук не занимает официальной должности в российском правительстве. Тем не менее, по словам людей, знакомых со сделками, финансовыми документами и антикоррупционными группами, он имеет "большое влияние" на кремлевскую политику, помогает обеспечивать дачи и яхты для использования Путиным, а также прибыльную работу и акции для семьи и друзей президента России.
WSJ со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией, пишет, что в марте 2020 года, когда началась пандемия, Ковальчук находился на карантине и регулярно проходил тестирование, чтобы встречаться c Путиным, который изолировался на своих дачах и редко встречался с кем-либо лично.
Сообщается, что российский миллиардер и Путин часто встречались с начала войны в феврале, а также разговаривали по телефону или по видеосвязи.
По словам друга семьи Ковальчука и бывшего сотрудника российской разведки, двое друзей иногда проводили вместе часы, обсуждая нарастающий конфликт с Западом, историю России и их общие интересы.
По словам бывшего сотрудника разведки, на которые ссылается издание, Ковальчук заявил Путину, что "Запад слаб" и что для России "настало время продемонстрировать свою военную мощь и защитить свой суверенитет путем вмешательства в дела Украины".
Таким образом, считает WSJ, 71-летний Ковальчук проявил себя одним из убежденных и самых влиятельных сторонников решения о вторжении в Украину, утверждавшим, что "война может доказать силу России".
Впоследствии, указывает издание, Путин назвал Ковальчука своим другом и подверг критике западные санкции в отношении близких к нему лидеров бизнеса.
Кремль не ответил на просьбы WSJ прокомментировать отношения между российским президентом и Ковальчуком.
Издание указывает, что Ковальчук также является одним из крупнейших медиамагнатов РФ с "империей телеканалов, газет и социальных сетей", которые помогают Кремлю реализовывать нужную ему информационную политику, распространять пропаганду, подавлять инакомыслие и отвлекать от войны в Украине внимание "встревоженной публики".
Упоминается, в частности, что новостные телеканалы "Национальной Медиа Группы" Ковальчука, в том числе российский Первый канал, представили "спокойную и стабильную" картину призыва на передовую российских мотивированных и якобы "хорошо подготовленных" резервистов. Также они активно транслировали обвинения российских официальных лиц в том, что Украина якобы планирует взорвать "грязную бомбу".
Кроме того, по оценке WSJ, Ковальчук помогает Путину укрепить контроль над интернетом, что важно для усилий Кремля по охвату молодежи в связи с президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. В связи с этим он в конце 2021 года получил контроль над компанией VK, управляющей крупнейшей в РФ социальной сетью "ВКонтакте". Часть логики покупки, указывает издание, заключалась в том, чтобы следить за "антикремлевскими" пользователями.
Установление контроля над "ВКонтакте" WSJ называет "последним примером" того, как Ковальчук использует свое богатство, чтобы расширить возможности Путина.
Как отметила "Медуза", Ковальчук и Путин знакомы с 1990-х годов, бизнесмен является одним из соучредителей дачного кооператива "Озеро". Этот кооператив был создан в Ленинградской области в 1996 году, его учредителями стали Путин и еще семь человек, большинство из которых позднее достигли больших успехов в бизнесе, напомнил "Коммерсантъ".
О том, что Ковальчук входит в ближайшее окружение Путина, ранее заявляли бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов, а также российский журналист Михаил Зыгарь. В марте 2022 года Зыгарь утверждал, что, по его информации, Ковальчук – единственный, с кем сейчас общается Путин.
Российская редакция Forbes оценивает состояние Ковальчука в $1,3 млрд, он занимает 71-е место в списке самых богатых людей России. Министерство финансов США называло Ковальчука "личным кассиром" Путина.
Ковальчук имеет значительное влияние на Путина. Во время изоляции Путина Ковальчук много общался с российским лидером, что повлияло на его решение напасть на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.
Из-за российской агрессии в отношении Украины против Ковальчука ввели санкции США, Канада, ЕС, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. В обосновании санкций министерство финансов США отметило, что Ковальчук является крупнейшим акционером банка "Россия", а также "личным банкиром высших должностных лиц РФ, включая Путина". Американские власти назвали Ковальчука советником президента России и "одним из его кассиров".