ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подтолкнул к полномасштабной войне. Миллиардер Ковальчук убеждал Путина, что "Запад слабый" и нужно показать "мощь России"– WSJ

Ковальчук использовал свое влияние на Путина, чтобы убедить его начать войну против Украины, утверждает The Wall Street Journal
Ковальчук использовал свое влияние на Путина, чтобы убедить его начать войну против Украины, утверждает The Wall Street Journal
Фото: EPA

Российский бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук повлиял на решение президента России Владимира Путина напасть на Украину. Теперь медиаимперия Ковальчука помогает Путину продвигать информационную линию Кремля, пишет 2 декабря The Wall Street Journal.

Ковальчук на протяжении десятилетий является близким другом российского лидера и разделяет путинское видение России как мощного военного и культурного противовеса США, говорят люди, которые его знают, сообщается в материале американского издания.

Отмечается, что Ковальчук не занимает официальной должности в российском правительстве. Тем не менее, по словам людей, знакомых со сделками, финансовыми документами и антикоррупционными группами, он имеет "большое влияние" на кремлевскую политику, помогает обеспечивать дачи и яхты для использования Путиным, а также прибыльную работу и акции для семьи и друзей президента России.

WSJ со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией, пишет, что в марте 2020 года, когда началась пандемия, Ковальчук находился на карантине и регулярно проходил тестирование, чтобы встречаться c Путиным, который изолировался на своих дачах и редко встречался с кем-либо лично.

Сообщается, что российский миллиардер и Путин часто встречались с начала войны в феврале, а также разговаривали по телефону или по видеосвязи.

По словам друга семьи Ковальчука и бывшего сотрудника российской разведки, двое друзей иногда проводили вместе часы, обсуждая нарастающий конфликт с Западом, историю России и их общие интересы.

По словам бывшего сотрудника разведки, на которые ссылается издание, Ковальчук заявил Путину, что "Запад слаб" и что для России "настало время продемонстрировать свою военную мощь и защитить свой суверенитет путем вмешательства в дела Украины".

Таким образом, считает WSJ, 71-летний Ковальчук проявил себя одним из убежденных и самых влиятельных сторонников решения о вторжении в Украину, утверждавшим, что "война может доказать силу России".

Впоследствии, указывает издание, Путин назвал Ковальчука своим другом и подверг критике западные санкции в отношении близких к нему лидеров бизнеса. 

Кремль не ответил на просьбы WSJ прокомментировать отношения между российским президентом и Ковальчуком.

Издание указывает, что Ковальчук также является одним из крупнейших медиамагнатов РФ с "империей телеканалов, газет и социальных сетей", которые помогают Кремлю реализовывать нужную ему информационную политику, распространять пропаганду, подавлять инакомыслие и отвлекать от войны в Украине внимание "встревоженной публики".

Упоминается, в частности, что новостные телеканалы "Национальной Медиа Группы" Ковальчука, в том числе российский Первый канал, представили "спокойную и стабильную" картину призыва на передовую российских мотивированных и якобы "хорошо подготовленных" резервистов. Также они активно транслировали обвинения российских официальных лиц в том, что Украина якобы планирует взорвать "грязную бомбу".

Кроме того, по оценке WSJ, Ковальчук помогает Путину укрепить контроль над интернетом, что важно для усилий Кремля по охвату молодежи в связи с президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. В связи с этим он в конце 2021 года получил контроль над компанией VK, управляющей крупнейшей в РФ социальной сетью "ВКонтакте". Часть логики покупки, указывает издание, заключалась в том, чтобы следить за "антикремлевскими" пользователями.

Установление контроля над "ВКонтакте" WSJ называет "последним примером" того, как Ковальчук использует свое богатство, чтобы расширить возможности Путина.

Контекст:

Как отметила "Медуза", Ковальчук и Путин знакомы с 1990-х годов, бизнесмен является одним из соучредителей дачного кооператива "Озеро". Этот кооператив был создан в Ленинградской области в 1996 году, его учредителями стали Путин и еще семь человек, большинство из которых позднее достигли больших успехов в бизнесе, напомнил "Коммерсантъ"

О том, что Ковальчук входит в ближайшее окружение Путина, ранее заявляли бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов, а также российский журналист Михаил Зыгарь. В марте 2022 года Зыгарь утверждал, что, по его информации, Ковальчук – единственный, с кем сейчас общается Путин. 

Российская редакция Forbes оценивает состояние Ковальчука в $1,3 млрд, он занимает 71-е место в списке самых богатых людей России. Министерство финансов США называло Ковальчука "личным кассиром" Путина.

Ковальчук имеет значительное влияние на Путина. Во время изоляции Путина Ковальчук много общался с российским лидером, что повлияло на его решение напасть на Украину. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

Из-за российской агрессии в отношении Украины против Ковальчука ввели санкции США, Канада, ЕС, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. В обосновании санкций министерство финансов США отметило, что Ковальчук является крупнейшим акционером банка "Россия", а также "личным банкиром высших должностных лиц РФ, включая Путина". Американские власти назвали Ковальчука советником президента России и "одним из его кассиров".

Теги: Россия, СМИ, США, интернет, Украина, ВКонтакте, Андерс Аслунд, Кремль, бизнес, оккупация, Первый канал, мобилизация, российская пропаганда, Алина Кабаева, вторжение, акции, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, активы, Юрий Ковальчук, власть, миллиардер, мужчины, дезинформация, бизнесмен, российские оккупанты, деоккупация, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами
"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда
"Борщ со сметаной". Клопотенко доказал, что Pantone выбрал главным цветом года оттенок украинского культового блюда
  "Бійся, ти враже". Группа "Святовид" и солистка оркестра ВСУ посвятили украинским защитникам новую песню. Видео
  "Бійся, ти враже". Группа "Святовид" и солистка оркестра ВСУ посвятили украинским защитникам новую песню. Видео
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным"
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (286231)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (156549)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (75390)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (61282)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (48881)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (45292)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (36565)
8
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (36146)
 
 
 
 