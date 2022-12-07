Ковальчук использовал свое влияние на Путина, чтобы убедить его начать войну против Украины, утверждает The Wall Street Journal Фото: EPA

Ковальчук на протяжении десятилетий является близким другом российского лидера и разделяет путинское видение России как мощного военного и культурного противовеса США, говорят люди, которые его знают, сообщается в материале американского издания.

Отмечается, что Ковальчук не занимает официальной должности в российском правительстве. Тем не менее, по словам людей, знакомых со сделками, финансовыми документами и антикоррупционными группами, он имеет "большое влияние" на кремлевскую политику, помогает обеспечивать дачи и яхты для использования Путиным, а также прибыльную работу и акции для семьи и друзей президента России.

WSJ со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией, пишет, что в марте 2020 года, когда началась пандемия, Ковальчук находился на карантине и регулярно проходил тестирование, чтобы встречаться c Путиным, который изолировался на своих дачах и редко встречался с кем-либо лично.

Сообщается, что российский миллиардер и Путин часто встречались с начала войны в феврале, а также разговаривали по телефону или по видеосвязи.

По словам друга семьи Ковальчука и бывшего сотрудника российской разведки, двое друзей иногда проводили вместе часы, обсуждая нарастающий конфликт с Западом, историю России и их общие интересы.

По словам бывшего сотрудника разведки, на которые ссылается издание, Ковальчук заявил Путину, что "Запад слаб" и что для России "настало время продемонстрировать свою военную мощь и защитить свой суверенитет путем вмешательства в дела Украины".

Таким образом, считает WSJ, 71-летний Ковальчук проявил себя одним из убежденных и самых влиятельных сторонников решения о вторжении в Украину, утверждавшим, что "война может доказать силу России".

Впоследствии, указывает издание, Путин назвал Ковальчука своим другом и подверг критике западные санкции в отношении близких к нему лидеров бизнеса.

Кремль не ответил на просьбы WSJ прокомментировать отношения между российским президентом и Ковальчуком.

Издание указывает, что Ковальчук также является одним из крупнейших медиамагнатов РФ с "империей телеканалов, газет и социальных сетей", которые помогают Кремлю реализовывать нужную ему информационную политику, распространять пропаганду, подавлять инакомыслие и отвлекать от войны в Украине внимание "встревоженной публики".

Упоминается, в частности, что новостные телеканалы "Национальной Медиа Группы" Ковальчука, в том числе российский Первый канал, представили "спокойную и стабильную" картину призыва на передовую российских мотивированных и якобы "хорошо подготовленных" резервистов. Также они активно транслировали обвинения российских официальных лиц в том, что Украина якобы планирует взорвать "грязную бомбу".

Кроме того, по оценке WSJ, Ковальчук помогает Путину укрепить контроль над интернетом, что важно для усилий Кремля по охвату молодежи в связи с президентскими выборами, которые состоятся в 2024 году. В связи с этим он в конце 2021 года получил контроль над компанией VK, управляющей крупнейшей в РФ социальной сетью "ВКонтакте". Часть логики покупки, указывает издание, заключалась в том, чтобы следить за "антикремлевскими" пользователями.

Установление контроля над "ВКонтакте" WSJ называет "последним примером" того, как Ковальчук использует свое богатство, чтобы расширить возможности Путина.