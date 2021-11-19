В санкт-петербургской клинике "Согаз" лечили вагнеровцев, эскортниц и друзей Путина – "Радио Свобода"

Согласно неполному списку ВИП-клиентов, полученному журналистами "Радио Свобода" от источника в клинике, в заведении лечились друзья и соседи Путина по дачному кооперативу "Озеро" Сергей Фурсенко, Юрий Ковальчук и его родственники.

Также в списке клиентов клиники значатся, предположительно, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Федеральной службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Павел Волгин, пишет издание.

Источник "Радио Свобода" подтвердил ранее опубликованную информацию агентства Reuters, что в клинике неоднократно бесплатно лечились бойцы частной военной компании "Вагнер".

"Перед их поступлением администраторам приемного отделения было разослано указание, что регистрация, лечение и вообще их пребывание в клинике должны быть строго конфиденциальными, паспорта не брать, данные вносить со слов, но информированные согласия подписывать. Как только войдут, дверь с Малой Конюшенной в приемное отделение закрыть, никого не впускать, а открыть можно только после того, как они после оформления поднимутся в палату", – рассказал источник журналистам "Радио Свобода".

По словам источника, вагнеровцев называли во внутренней переписке и в разговорах "спецконтингентом".

Также в "Согаз" часто обращались девушки разного возраста и телосложения, которые называли на ресепшне кодовое слово: сначала – "код 1", потом – "женский спорт", пишет "Радио Свобода".

Эти пациентки сдавали анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит, проходили обследование у гинеколога. Особенно часто они приходили по пятницам и в выходные. Директору клиники Владиславу Баранову, по словам источника, надо было отчитываться об их анализах даже ночью. Копии паспортов девушек ежемесячно забирали в финансовый отдел клиники. Позднее настоящие фамилии пациенток в базе исправляли на слово "Шпицберген".

Руководство клиники называло этих девушек спортсменками, но собеседник "Радио Свобода" предполагает, что они оказывали эскорт-услуги.