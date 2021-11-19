ГОРДОН
 
 
МИР

В санкт-петербургской клинике "Согаз" лечили вагнеровцев, эскортниц и друзей Путина – "Радио Свобода"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клинику "Согаз" связывают со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой
Клинику "Согаз" связывают со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой
Фото: Группа клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" / Facebook

В медицинском центре "Согаз" в Санкт-Петербурге, связанном со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой, бесплатно лечили наемников из частной военной компании "Вагнер", обслуживали ближайших друзей Путина, представителей российской правящей верхушки, а также делали анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис загадочным "спортсменкам". Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода", опубликованном 17 ноября.

Согласно неполному списку ВИП-клиентов, полученному журналистами "Радио Свобода" от источника в клинике, в заведении лечились друзья и соседи Путина по дачному кооперативу "Озеро" Сергей Фурсенко, Юрий Ковальчук и его родственники.

Также в списке клиентов клиники значатся, предположительно, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Федеральной службы охраны по Северо-Западному федеральному округу Павел Волгин, пишет издание.

Источник "Радио Свобода" подтвердил ранее опубликованную информацию агентства Reuters, что в клинике неоднократно бесплатно лечились бойцы частной военной компании "Вагнер".

"Перед их поступлением администраторам приемного отделения было разослано указание, что регистрация, лечение и вообще их пребывание в клинике должны быть строго конфиденциальными, паспорта не брать, данные вносить со слов, но информированные согласия подписывать. Как только войдут, дверь с Малой Конюшенной в приемное отделение закрыть, никого не впускать, а открыть можно только после того, как они после оформления поднимутся в палату", – рассказал источник журналистам "Радио Свобода".

По словам источника, вагнеровцев называли во внутренней переписке и в разговорах "спецконтингентом".

Также в "Согаз" часто обращались девушки разного возраста и телосложения, которые называли на ресепшне кодовое слово: сначала – "код 1", потом – "женский спорт", пишет "Радио Свобода".

Эти пациентки сдавали анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит, проходили обследование у гинеколога. Особенно часто они приходили по пятницам и в выходные. Директору клиники Владиславу Баранову, по словам источника, надо было отчитываться об их анализах даже ночью. Копии паспортов девушек ежемесячно забирали в финансовый отдел клиники. Позднее настоящие фамилии пациенток в базе исправляли на слово "Шпицберген".

Руководство клиники называло этих девушек спортсменками, но собеседник "Радио Свобода" предполагает, что они оказывали эскорт-услуги.

Контекст:

Клиника "Согаз" связана с дочерью Путина Марией Воронцовой через директора Владислава Баранова, пишет "Радио Свобода", ссылаясь на информацию, опубликованную в 2019 году ВВС. Баранов является совладельцем компании "НОМЕКО", стоящей за строительством многофункционального медицинского комплекса "Согаза" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова. 

Частная военная компания "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками, создана в 2013 году. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в том числе на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России, режима Асада, в Судане.

"Озеро" – дачный потребительский кооператив на берегу Комсомольского озера среди Карельского перешейка, в Ленинградской области России. Основан 11 ноября 1996 года Владимиром Путиным и еще семью пайщиками. После избрания Путина российским президентом "Озеро" стало значимым источником кадров для его администрации и ближайшего окружения.

Теги: Владимир Путин, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, расследование, Вагнер, Юрий Ковальчук, Радио Свобода, Сергей Фурсенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала перед камерой соски
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10 тыс.
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10 тыс.
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (134489)
2
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (70327)
3
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (68903)
4
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (62787)
5
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (50322)
6
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад (48003)
7
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула себе между ног мобильный телефон (43781)
8
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат (43020)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS