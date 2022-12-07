"Еще Петр I боролся". Путин назвал "присоединение" к России новых территорий "значимым результатом спецоперации". В Офисе президента ответили: "Маски сброшены"

"Чего там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – добавил Путин.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на заявления российского президента, отметив, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа и Путин это прямо признал.
"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто еще хочет "урегулирования"?" – написал он.
Маски скинуто. Забудьте про «провокації НАТО», «денацифікацію» та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче «врегулювання»?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 7, 2022
В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР"
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.