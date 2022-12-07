"Еще Петр I боролся". Путин назвал "присоединение" к России новых территорий "значимым результатом спецоперации". В Офисе президента ответили: "Маски сброшены"

"Чего там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – добавил Путин.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на заявления российского президента, отметив, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа и Путин это прямо признал.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто еще хочет "урегулирования"?" – написал он.