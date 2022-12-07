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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще Петр I боролся". Путин назвал "присоединение" к России новых территорий "значимым результатом спецоперации". В Офисе президента ответили: "Маски сброшены"

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Путин видит успех "спецоперации" в незаконном присоединении украинских территорий
Путин видит успех "спецоперации" в незаконном присоединении украинских территорий
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека РФ, видеофрагмент которой опубликован 7 декабря в Telegram-канале "Смотри", заявил, что появившиеся у России "новые территории" являются "значимым" для РФ результатом "спецоперации" (как в стране-оккуппанте называют войну против Украины).

"Чего там греха таить? И Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – добавил Путин. 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на заявления российского президента, отметив, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа и Путин это прямо признал.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто еще хочет "урегулирования"?" – написал он.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР"

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оккупация, аннексия, Азовское море, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, спецоперация, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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