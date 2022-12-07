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Подоляк: Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию

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Подоляк заявил, что путинская Россия ключевая угроза безопасности ЕС
Подоляк заявил, что путинская Россия – ключевая угроза безопасности ЕС
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обыски в 11 землях ФРГ. Свое мнение он опубликовал в Twitter 7 декабря.

"Убийство критика в Швеции, попытка госпереворота в Германии, посылки со взрывчаткой в Испании – Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию. Тролли в интернете, ультраправые/левые на улице, взрывчатка – это только инструменты. Путинская Россия – ключевая угроза безопасности ЕС", – написал Подоляк.

Сегодня федеральная прокуратура Германии проводила обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек – 22 из них считаются участниками террористической организации, еще трое – ее сторонниками. 

"Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны", – говорится в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры.

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конвертВ течение 1 декабря стало известно о еще нескольких аналогичных конвертах со взрывчаткой2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животныхКроме того, за последние два дня в посольства Украины в других странах присылают подозрительные пакеты.

Как заявил глава МИД Украины, всего уже зафиксирован 31 случай в 15 странах: Австрия (один), Ватикан (один), Дания (один), Испания (пять), Италия (четыре), Казахстан (один), Нидерланды (один), Польша (шесть), Португалия (два), Румыния (два), США (один), Венгрия (два), Франция (один), Хорватия (один), Чехия (два).

5 декабря стало известно о смерти критика главы Чечни Рамзана Кадырова – чеченского блогера Тумсо АбдурахмановаПо информации "Радио Свобода", Абдурахманова застрелили в ночь с 1-го на 2 декабря. 

Теги: Россия, США, Германия, Украина, МИД Украины, ФРГ, взрывчатка, Дмитрий Кулеба, консульство, взрывы, обыски, Тумсо Абдурахманов, Михаил Подоляк, ЕС
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