Подоляк: Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию

"Убийство критика в Швеции, попытка госпереворота в Германии, посылки со взрывчаткой в Испании – Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию. Тролли в интернете, ультраправые/левые на улице, взрывчатка – это только инструменты. Путинская Россия – ключевая угроза безопасности ЕС", – написал Подоляк.

Убивство критика в Швеції, спроба держперевороту в Німеччині, посилки з вибухівкою в Іспанії – Росія завжди інвестує в розкол, поляризацію та дестабілізацію. Тролі в інтернеті, ультраправі/ліві на вулиці, вибухівка – це лише інструменти. Путінська Рф – ключова загроза безпеці ЄС. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 7, 2022

Сегодня федеральная прокуратура Германии проводила обыски в 11 федеральных землях ФРГ и задержала 25 человек – 22 из них считаются участниками террористической организации, еще трое – ее сторонниками.

"Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель свергнуть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны", – говорится в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры.

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. В течение 1 декабря стало известно о еще нескольких аналогичных конвертах со взрывчаткой. 2 декабря в МИД Украины сообщили, что в посольства и консульства Украины поступили окровавленные пакеты с глазами животных. Кроме того, за последние два дня в посольства Украины в других странах присылают подозрительные пакеты.

Как заявил глава МИД Украины, всего уже зафиксирован 31 случай в 15 странах: Австрия (один), Ватикан (один), Дания (один), Испания (пять), Италия (четыре), Казахстан (один), Нидерланды (один), Польша (шесть), Португалия (два), Румыния (два), США (один), Венгрия (два), Франция (один), Хорватия (один), Чехия (два).

5 декабря стало известно о смерти критика главы Чечни Рамзана Кадырова – чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. По информации "Радио Свобода", Абдурахманова застрелили в ночь с 1-го на 2 декабря.