В консульства Украины поступили окровавленные пакеты. В них находились глаза животных

В МИД сообщили об угрозах посольствам и консульствам Украины в других странах Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

По его словам, в пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом.

Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму Посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо с территории одной европейской страны.

"Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", – цитирует Николенко министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Спикер МИД сообщил, что украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы.

Он также отметил, что украинская сторона взаимодействует со стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.

По поручению главы МИД все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", – добавил Николенко.