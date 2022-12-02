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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В консульства Украины поступили окровавленные пакеты. В них находились глаза животных

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В МИД сообщили об угрозах посольствам и консульствам Украины в других странах
В МИД сообщили об угрозах посольствам и консульствам Украины в других странах
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

После теракта в Испании в украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 2 декабря

По его словам, в пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом.

Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму Посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо с территории одной европейской страны.

"Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", – цитирует Николенко министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Спикер МИД сообщил, что украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы.

Он также отметил, что украинская сторона взаимодействует со стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности.

По поручению главы МИД все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", – добавил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0BpFdcL6DetDQVPo6ZawVcbjK5K527p4ddS6LtJFKkxTd1beU34u8rFCtyeWjj7uml

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.

После инцидента министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. По его словам, 30 ноября и 1 декабря письма с угрозами получили еще два украинских посольства за рубежом. О каких странах речь, Кулеба не уточнил. 

В Испании 1 декабря нашли еще четыре письма со взрывчаткой.

Теги: теракт, посольство, МИД Украины, вандализм, минирование, консульство, Олег Николенко
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