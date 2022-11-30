Взрыв в Мадриде. Кулеба поручил усилить меры безопасности в дипломатических учреждениях Украины за рубежом

Взрыв в посольстве Украины в Испании Кулеба назвал "очень серьезным событием" Фото: EPA

"Это очень серьезное событие. Это нападение на дипломатическое учреждение, которое защищено международным правом, поэтому теперь испанская полиция ведет расследование. Мы очень тщательно относимся к этому", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина будет защищать каждого украинца не только в стране, но и за границей.

Кулеба заявил: когда виновные во взрыве будут найдены, его ведомство сделает все возможное, чтобы они понесли наказание.

В посольстве Украины в Испании 30 ноября произошел взрыв. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook. Комендант получил незначительные ранения. Остальные сотрудники посольства не пострадали, заявил Николенко.