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Взрыв в Мадриде. Кулеба поручил усилить меры безопасности в дипломатических учреждениях Украины за рубежом

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Взрыв в посольстве Украины в Испании Кулеба назвал "очень серьезным событием"
Взрыв в посольстве Украины в Испании Кулеба назвал "очень серьезным событием"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех представительствах страны за рубежом. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook 30 ноября.

"Это очень серьезное событие. Это нападение на дипломатическое учреждение, которое защищено международным правом, поэтому теперь испанская полиция ведет расследование. Мы очень тщательно относимся к этому", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина будет защищать каждого украинца не только в стране, но и за границей.

Кулеба заявил: когда виновные во взрыве будут найдены, его ведомство сделает все возможное, чтобы они понесли наказание.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/454787466837713/

В посольстве Украины в Испании 30 ноября произошел взрыв. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook. Комендант получил незначительные ранения. Остальные сотрудники посольства не пострадали, заявил Николенко.

Теги: Украина, взрыв, Испания, посольство, Мадрид, Дмитрий Кулеба, дипломаты, безопасность, Олег Николенко
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