Кулеба и Блинкен обсудили предоставление Украине ПВО

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе неизменную приверженность Соединенных Штатов потенциалу обороны и сдерживания, особенно предоставлению вариантов противовоздушной обороны для борьбы с эскалацией ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре в Украине", – говорится в сообщении.

Также они обсудили результаты встреч, в том числе с партнерами по G7+, которые касались потребностей Украины в энергетической инфраструктуре, а также "обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и устойчивости в Украине".

Блинкен в Twitter заявил, что "на разговоры о будущем НАТО напрямую влияет продолжающаяся борьба Украины за свободу".

"Украина активно участвует в этом жизненно важном разговоре, и мы признательны за то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присутствует здесь для обсуждения на встрече министров иностранных дел стран НАТО", – написал он.

Conversations on @NATO’s future are directly impacted by Ukraine’s continued fight for freedom. Ukraine is actively involved in this vital conversation, and we appreciate having Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba here for discussions at the NATO Foreign Ministers’ Meeting. pic.twitter.com/phEpMO3kSb — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2022