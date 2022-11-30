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Кулеба и Блинкен обсудили предоставление Украине ПВО

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Кулеба и Блинкен встретились в Бухаресте
Кулеба и Блинкен встретились в Бухаресте
Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 ноября в Бухаресте на полях министерской встречи НАТО встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе неизменную приверженность Соединенных Штатов потенциалу обороны и сдерживания, особенно предоставлению вариантов противовоздушной обороны для борьбы с эскалацией ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре в Украине", – говорится в сообщении.

Также они обсудили результаты встреч, в том числе с партнерами по G7+, которые касались потребностей Украины в энергетической инфраструктуре, а также "обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и устойчивости в Украине".

Блинкен в Twitter заявил, что "на разговоры о будущем НАТО напрямую влияет продолжающаяся борьба Украины за свободу".

"Украина активно участвует в этом жизненно важном разговоре, и мы признательны за то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присутствует здесь для обсуждения на встрече министров иностранных дел стран НАТО", – написал он.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, НАТО, ПВО, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины
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