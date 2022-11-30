Кулеба и Блинкен обсудили предоставление Украине ПВО

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе неизменную приверженность Соединенных Штатов потенциалу обороны и сдерживания, особенно предоставлению вариантов противовоздушной обороны для борьбы с эскалацией ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре в Украине", – говорится в сообщении.
Также они обсудили результаты встреч, в том числе с партнерами по G7+, которые касались потребностей Украины в энергетической инфраструктуре, а также "обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и устойчивости в Украине".
Блинкен в Twitter заявил, что "на разговоры о будущем НАТО напрямую влияет продолжающаяся борьба Украины за свободу".
"Украина активно участвует в этом жизненно важном разговоре, и мы признательны за то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присутствует здесь для обсуждения на встрече министров иностранных дел стран НАТО", – написал он.
Conversations on @NATO’s future are directly impacted by Ukraine’s continued fight for freedom. Ukraine is actively involved in this vital conversation, and we appreciate having Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba here for discussions at the NATO Foreign Ministers’ Meeting. pic.twitter.com/phEpMO3kSb— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2022
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.
Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.