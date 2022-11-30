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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба на встрече глав МИД назвал способы восстановления энергетической инфраструктуры Украины

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Кулеба: Важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления энергосистемы. Но не менее важно защитить это оборудование от повторных атак, в частности, поставляя Украине ПРО и ПВО
Кулеба: Важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления энергосистемы. Но не менее важно защитить это оборудование от повторных атак, в частности, поставляя Украине ПРО и ПВО
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о возможных путях преодоления дефицита электроэнергии в Украине. Он говорил об этом, выступая на встрече глав МИД G7, других стран-партнеров и руководства европейских финансовых институций в Бухаресте, сообщил МИД Украины.

"Первый вариант – это покупать электроэнергию в ЕС. Но на рынке ЕС цены значительно выше, чем в Украине, поэтому потребуется дополнительная финансовая поддержка", – отметил Кулеба.

По его словам, второй способ предполагает обеспечение Украины необходимым энергетическим оборудованием, трансформаторами и генераторами, которые помогут компенсировать поврежденную энергетическую инфраструктуру.

Кулеба поблагодарил США за предоставление Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования.

Министр подчеркнул, что начиная с 10 октября Россия запустила по территории Украины более 600 ракет и атаковала критические объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что Россия будет продолжать ракетный террор против Украины.

"Критически важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления электрических мощностей. Но не менее важно продолжать оказывать помощь для защиты этого оборудования от повторных атак, в частности, путем поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны", – подытожил Кулеба.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. По подсчетам "Укрэнерго", произошло семь волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

В результате обстрелов и повреждений объектов энергосистемы 23 ноября четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. Украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%.

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Теги: МИД, энергетика, МИД Украины, ПВО, электроэнергия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
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