Кулеба на встрече глав МИД назвал способы восстановления энергетической инфраструктуры Украины

Кулеба: Важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления энергосистемы. Но не менее важно защитить это оборудование от повторных атак, в частности, поставляя Украине ПРО и ПВО Фото: EPA

"Первый вариант – это покупать электроэнергию в ЕС. Но на рынке ЕС цены значительно выше, чем в Украине, поэтому потребуется дополнительная финансовая поддержка", – отметил Кулеба.

По его словам, второй способ предполагает обеспечение Украины необходимым энергетическим оборудованием, трансформаторами и генераторами, которые помогут компенсировать поврежденную энергетическую инфраструктуру.

Кулеба поблагодарил США за предоставление Украине $53 млн для срочной закупки энергетического оборудования.

Министр подчеркнул, что начиная с 10 октября Россия запустила по территории Украины более 600 ракет и атаковала критические объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что Россия будет продолжать ракетный террор против Украины.

"Критически важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления электрических мощностей. Но не менее важно продолжать оказывать помощь для защиты этого оборудования от повторных атак, в частности, путем поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны", – подытожил Кулеба.