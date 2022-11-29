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"Быстрее, быстрее, быстрее". Кулеба в рамках встречи с главами МИД стран НАТО призвал поставить Украине вооружение, ПВО и трансформаторы

Столтенберг (справа) организовал отдельную встречу глав МИД НАТО и Кулебы (слева)
Столтенберг (справа) организовал отдельную встречу глав МИД НАТО и Кулебы (слева)
Фото: nato.int

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения Киеву, а также предоставить системы ПВО и оборудование для восстановления энергосистемы страны после массированных ракетных атак РФ.

Об этом Кулеба сказал 29 ноября в Бухаресте (Румыния) на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался в YouTube Альянса.

Кулеба примет участие в отдельной встрече глав МИД стран НАТО и Украины.

"В прошлый раз, когда меня пригласили на министерскую встречу НАТО, я произнес три слова: "Оружие, оружие и оружие". И с тех пор было сделано немало, чтобы помочь Украине оснастить нашу армию необходимым вооружением… Это оружие помогает нам освобождать наши территории, спасать людей от пыток и пренебрежительного отношения со стороны российских оккупационных сил, – отметил Кулеба. – Сегодня у меня есть три других слова: быстрее, быстрее и быстрее. Мы ценим то, что было сделано, но война продолжается. Мы доказали, что можем победить Россию. Мы доказали, что вместе можем победить в интересах всего евроатлантического пространства и мира… Но решения по оружию, решения по запуску новых линий производства вооружений в странах Запада, их надо принимать быстрее. И поставки оружия также должны происходить быстрее".

Глава МИД Украины добавил, что это будет, наверное, первая министерская встреча НАТО, где вопросы энергетической безопасности будут столь же важны, как и обороны.

"Трансформаторы, генераторы и другое оборудование очень важны. И в этом смысле Комплексный пакет помощи, которым занимается НАТО и координирует генсек, играет очень важную роль… чтобы помочь нам пережить зиму. Если коротко, нам нужны ПВО – IRIS-Т, HAWK, Patriot, и нам нужны трансформаторы", – указал Кулеба.

По словам главы МИД, когда у Украины будут трансформаторы и генераторы, – "мы сможем восстановить энергосистему и обеспечить людям достойные условия жизни, которых пытается лишить их президент [РФ Владимир] Путин".

"Когда у нас будут системы ПВО, мы сможем защитить эту инфраструктуру от следующих российских ракетных ударов, а они обязательно будут. К сожалению, это реальность, к которой мы должны быть готовы. Patriot и трансформаторы – это то, что больше всего нужно Украине, и мы обсуждаем это здесь, в Бухаресте, на министерском совещании НАТО", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

Встреча глав МИД НАТО проходит в Бухаресте. Столтенберг из-за Венгрии организовал отдельную встречу глав МИД НАТО и Украины.

Глава Альянса отметил, что последствия атак России по Украине огромны. Столтенберг ожидает, что все союзники покажут, что НАТО нужно делать больше, чтобы помочь Украине восстановить разрушенную критически важную инфраструктуру, а также для противодействия атакам РФ, предоставив Киеву больше систем ПВО.

Генсек НАТО заявил, что ни Иран, ни другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники для войны против Украины.

По мнению Столтенберга, Путин терпит поражение в войне, но отвечает еще более жестоко, атакуя украинские города и критически важную инфраструктуру.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Румыния, оружие, МИД Украины, Йенс Столтенберг, вооружение, ПВО, военная помощь, Бухарест, Дмитрий Кулеба, безопасность, инфраструктура, встреча, брифинг, энергосистема
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