"Быстрее, быстрее, быстрее". Кулеба в рамках встречи с главами МИД стран НАТО призвал поставить Украине вооружение, ПВО и трансформаторы

Об этом Кулеба сказал 29 ноября в Бухаресте (Румыния) на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался в YouTube Альянса.

Кулеба примет участие в отдельной встрече глав МИД стран НАТО и Украины.

"В прошлый раз, когда меня пригласили на министерскую встречу НАТО, я произнес три слова: "Оружие, оружие и оружие". И с тех пор было сделано немало, чтобы помочь Украине оснастить нашу армию необходимым вооружением… Это оружие помогает нам освобождать наши территории, спасать людей от пыток и пренебрежительного отношения со стороны российских оккупационных сил, – отметил Кулеба. – Сегодня у меня есть три других слова: быстрее, быстрее и быстрее. Мы ценим то, что было сделано, но война продолжается. Мы доказали, что можем победить Россию. Мы доказали, что вместе можем победить в интересах всего евроатлантического пространства и мира… Но решения по оружию, решения по запуску новых линий производства вооружений в странах Запада, их надо принимать быстрее. И поставки оружия также должны происходить быстрее".

Глава МИД Украины добавил, что это будет, наверное, первая министерская встреча НАТО, где вопросы энергетической безопасности будут столь же важны, как и обороны.

"Трансформаторы, генераторы и другое оборудование очень важны. И в этом смысле Комплексный пакет помощи, которым занимается НАТО и координирует генсек, играет очень важную роль… чтобы помочь нам пережить зиму. Если коротко, нам нужны ПВО – IRIS-Т, HAWK, Patriot, и нам нужны трансформаторы", – указал Кулеба.

По словам главы МИД, когда у Украины будут трансформаторы и генераторы, – "мы сможем восстановить энергосистему и обеспечить людям достойные условия жизни, которых пытается лишить их президент [РФ Владимир] Путин".

"Когда у нас будут системы ПВО, мы сможем защитить эту инфраструктуру от следующих российских ракетных ударов, а они обязательно будут. К сожалению, это реальность, к которой мы должны быть готовы. Patriot и трансформаторы – это то, что больше всего нужно Украине, и мы обсуждаем это здесь, в Бухаресте, на министерском совещании НАТО", – резюмировал Кулеба.