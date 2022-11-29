Столтенберг: Ни Иран, ни другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники для войны против Украины

"Мы очень четко говорим, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную войну России. И поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники или что-то еще, что может помочь им продолжать эту жестокую агрессивную войну против Украины", – сказал Столтенберг.
Он допустил новые атаки России по критической инфраструктуре Украины, потому что президент РФ Владимир Путин "терпит неудачу".
"Россия действительно терпит поражение на поле боя. В ответ на это они теперь атакуют гражданские объекты, города, потому что они не в состоянии отвоевать территорию и избежать постепенного освобождения Украиной все новых и новых территорий… Президент Путин и Россия продемонстрировали готовность причинять страдания и такую жестокость, которую мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", – отметил Столтенберг.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 19 ноября заявлял, что Россия постепенно достигает своего военного предела. В качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые Россия использует против Украины. На встрече Украина проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".