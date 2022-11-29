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Столтенберг: Ни Иран, ни другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники для войны против Украины

Ни одна страна не должна поддерживать незаконную войну России против Украины, отметил Столтенберг
Ни одна страна не должна поддерживать незаконную войну России против Украины, отметил Столтенберг
Фото: nato.int

НАТО известно, что у России заканчиваются боеприпасы, поэтому она обратилась к Ирану, чтобы получить больше. Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) перед встречей министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте НАТО.

"Мы очень четко говорим, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную войну России. И поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники или что-то еще, что может помочь им продолжать эту жестокую агрессивную войну против Украины", – сказал Столтенберг.

Он допустил новые атаки России по критической инфраструктуре Украины, потому что президент РФ Владимир Путин "терпит неудачу".

"Россия действительно терпит поражение на поле боя. В ответ на это они теперь атакуют гражданские объекты, города, потому что они не в состоянии отвоевать территорию и избежать постепенного освобождения Украиной все новых и новых территорий… Президент Путин и Россия продемонстрировали готовность причинять страдания и такую жестокость, которую мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", – отметил Столтенберг.

Контекст:

Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 19 ноября заявлял, что Россия постепенно достигает своего военного предела. В качестве одного из доказательств истощения российских оружейных запасов Скибицкий привел поставку вооружений в Иране, отметив, что Кремлю приходится просить помощи у "союзных государств", закупая у них боеприпасы и оружие.

22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые Россия использует против Украины. На встрече Украина проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Иран, НАТО, Румыния, оружие, Йенс Столтенберг, вооружение, агрессия, боеприпасы, Бухарест, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, брифинг
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