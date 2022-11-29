Столтенберг: Ни Иран, ни другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники для войны против Украины

Ни одна страна не должна поддерживать незаконную войну России против Украины, отметил Столтенберг Фото: nato.int

"Мы очень четко говорим, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную войну России. И поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять России ракеты, беспилотники или что-то еще, что может помочь им продолжать эту жестокую агрессивную войну против Украины", – сказал Столтенберг.

Он допустил новые атаки России по критической инфраструктуре Украины, потому что президент РФ Владимир Путин "терпит неудачу".

"Россия действительно терпит поражение на поле боя. В ответ на это они теперь атакуют гражданские объекты, города, потому что они не в состоянии отвоевать территорию и избежать постепенного освобождения Украиной все новых и новых территорий… Президент Путин и Россия продемонстрировали готовность причинять страдания и такую жестокость, которую мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", – отметил Столтенберг.