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Столтенберг из-за Венгрии организует в Бухаресте отдельную встречу глав МИД НАТО и Украины – Николенко

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Чтобы формально преодолеть венгерское вето, Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины, отметил Николенко
Чтобы формально преодолеть венгерское вето, Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины, отметил Николенко
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел стран – членов Альянса и Украины.

Об этом 29 ноября в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Некоторые СМИ дали новость о якобы внезапном изменении формата участия [главы МИД Украины] Дмитрия Кулебы на мероприятии НАТО в Бухаресте. На самом деле это не так, – отметил Николенко. – С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина – НАТО выше уровня послов. Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины".

По словам спикера МИД, это полноценная министерская встреча, но не в формате комиссии Украина – НАТО.

"В том же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и Украины. После того, как Венгрия снимет свое предостережение, министерские встречи могут проходить и в рамках комиссии Украина – НАТО", – отметил Николенко.

Он рассказал, что Кулеба на встрече с главами МИД Альянса в Бухаресте обсудит "дальнейшую военную помощь и восстановление украинской энергетической инфраструктуры", а также проведет ряд двусторонних встреч.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0WnDTUfDrqQaDzUSqe4sYyF4BTPCqSCgik6AhSzis5osdaFuBUQXTSvKXU3wcrSqQl

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Посол Венгрии заявлял в мае, что Венгрия "никогда не была против" вступления Украины в НАТО и "не будет против", если Украина решит присоединиться к Североатлантическому союзу.

Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Венгрия, Йенс Столтенберг, Бухарест, Дмитрий Кулеба, вето, Олег Николенко, спикер, встреча, заседание
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