Столтенберг из-за Венгрии организует в Бухаресте отдельную встречу глав МИД НАТО и Украины – Николенко

Чтобы формально преодолеть венгерское вето, Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины, отметил Николенко Фото: nato.int

Об этом 29 ноября в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Некоторые СМИ дали новость о якобы внезапном изменении формата участия [главы МИД Украины] Дмитрия Кулебы на мероприятии НАТО в Бухаресте. На самом деле это не так, – отметил Николенко. – С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина – НАТО выше уровня послов. Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины".

По словам спикера МИД, это полноценная министерская встреча, но не в формате комиссии Украина – НАТО.

"В том же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и Украины. После того, как Венгрия снимет свое предостережение, министерские встречи могут проходить и в рамках комиссии Украина – НАТО", – отметил Николенко.

Он рассказал, что Кулеба на встрече с главами МИД Альянса в Бухаресте обсудит "дальнейшую военную помощь и восстановление украинской энергетической инфраструктуры", а также проведет ряд двусторонних встреч.