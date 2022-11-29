Столтенберг из-за Венгрии организует в Бухаресте отдельную встречу глав МИД НАТО и Украины – Николенко

Об этом 29 ноября в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Некоторые СМИ дали новость о якобы внезапном изменении формата участия [главы МИД Украины] Дмитрия Кулебы на мероприятии НАТО в Бухаресте. На самом деле это не так, – отметил Николенко. – С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина – НАТО выше уровня послов. Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины".
По словам спикера МИД, это полноценная министерская встреча, но не в формате комиссии Украина – НАТО.
"В том же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и Украины. После того, как Венгрия снимет свое предостережение, министерские встречи могут проходить и в рамках комиссии Украина – НАТО", – отметил Николенко.
Он рассказал, что Кулеба на встрече с главами МИД Альянса в Бухаресте обсудит "дальнейшую военную помощь и восстановление украинской энергетической инфраструктуры", а также проведет ряд двусторонних встреч.
Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.
Посол Венгрии заявлял в мае, что Венгрия "никогда не была против" вступления Украины в НАТО и "не будет против", если Украина решит присоединиться к Североатлантическому союзу.