ГОРДОН
 
 
МИР

У России нет права вето на присоединение стран в НАТО – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дверь НАТО открыта, заявил Столтенберг
Дверь НАТО открыта, заявил Столтенберг
Фото: EPA

"НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится" – главный сигнал Aspen – GMF Bucharest Forum, на котором 29 ноября собрались министры иностранных дел стран Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Трансляцию форума ведет YouTube-канал Defense Romania

Столтенберг подчеркнул: "дверь НАТО открыта". Он заявил, что у России нет права вето на присоединение стран в Альянс. Генсек напомнил, что скоро к блоку присоединятся Финляндия и Швеция. Такая же позиция НАТО и по поводу членства Украины, добавил он.

Генсек Альянса отметил, что страны блока сейчас "находятся в эпицентре войны", поэтому не должны допустить, чтобы их единство в оказании военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине подорвалось. 

По информации Associated Press, по итогам встречи, главы МИД стран НАТО пообещают Украине новую помощь, в частности топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления беспилотных летательных аппаратов. Отдельные страны могут объявить о поставках военной техники в основном систем противовоздушной обороны, отметило агентство. 

С главами МИД стран НАТО встретится министр иностарнных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

По информации Associated Press, завтра члены форума обсудят как усилить поддержку стран, которые, по их словам, также "сталкиваются с давлением России" – Боснии, Грузии и Молдовы.

Контекст:

Aspen – GMF Bucharest Forum проходит 29–30 ноябяр в Бухаресте (Румыния). Как сказано на сайте мероприятия, это ежегодный форум для дискуссий, которые "направлены на решение актуальных вопросов и сложных проблем". В этом году темы форума: война в Украине, ее экономические последствия, поставки и производство оружия и цены на энергоносители. 

Теги: Россия, Украина, МИД, НАТО, Румыния, оружие, Йенс Столтенберг, военная помощь, помощь, Бухарест, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (141803)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117576)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (113220)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (99771)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (63798)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (43634)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (42362)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33453)
 
 
 
 