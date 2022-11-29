У России нет права вето на присоединение стран в НАТО – Столтенберг

Трансляцию форума ведет YouTube-канал Defense Romania.
Столтенберг подчеркнул: "дверь НАТО открыта". Он заявил, что у России нет права вето на присоединение стран в Альянс. Генсек напомнил, что скоро к блоку присоединятся Финляндия и Швеция. Такая же позиция НАТО и по поводу членства Украины, добавил он.
Генсек Альянса отметил, что страны блока сейчас "находятся в эпицентре войны", поэтому не должны допустить, чтобы их единство в оказании военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине подорвалось.
По информации Associated Press, по итогам встречи, главы МИД стран НАТО пообещают Украине новую помощь, в частности топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления беспилотных летательных аппаратов. Отдельные страны могут объявить о поставках военной техники в основном систем противовоздушной обороны, отметило агентство.
С главами МИД стран НАТО встретится министр иностарнных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По информации Associated Press, завтра члены форума обсудят как усилить поддержку стран, которые, по их словам, также "сталкиваются с давлением России" – Боснии, Грузии и Молдовы.
Aspen – GMF Bucharest Forum проходит 29–30 ноябяр в Бухаресте (Румыния). Как сказано на сайте мероприятия, это ежегодный форум для дискуссий, которые "направлены на решение актуальных вопросов и сложных проблем". В этом году темы форума: война в Украине, ее экономические последствия, поставки и производство оружия и цены на энергоносители.