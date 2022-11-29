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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба заявил, что странам НАТО нужно срочно наращивать производство оружия, и призвал предоставить Украине системы ПВО и танки

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Кулеба: Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как будем сражаться завтра
Кулеба: Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как будем сражаться завтра
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО срочно наращивать производство оружия. Об этом он заявил в опубликованном 28 ноября интервью изданию Politico накануне встречи министров стран – членов Альянса в Бухаресте.

По словам Кулебы, без инвестиций в производство большого количества оружия невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.

"Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как будем сражаться завтра", – подчеркнул министр, добавив, что страны НАТО должны "начать производство необходимого вооружения уже сегодня".

Он предостерег партнеров, что если этого не произойдет, "мы не сможем победить".

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я приехал с тремя словами: оружие, оружие и еще раз оружие. На этот раз, хоть эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны системы ПВО, танки и производственные линии", – отметил Кулеба.

Он также заявил, что чиновникам нужно быть реалистами и меньше полагаться на переменчивых партнеров.

"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям. Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, надо запускать производство, чтобы... мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, у которых есть товар на складах, но они не желают им делиться", – резюмировал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.

Теги: Украина, НАТО, оружие, танки, ПВО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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