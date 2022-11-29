Кулеба заявил, что странам НАТО нужно срочно наращивать производство оружия, и призвал предоставить Украине системы ПВО и танки

Кулеба: Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как будем сражаться завтра Фото: ЕРА

По словам Кулебы, без инвестиций в производство большого количества оружия невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе.

"Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как будем сражаться завтра", – подчеркнул министр, добавив, что страны НАТО должны "начать производство необходимого вооружения уже сегодня".

Он предостерег партнеров, что если этого не произойдет, "мы не сможем победить".

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я приехал с тремя словами: оружие, оружие и еще раз оружие. На этот раз, хоть эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны системы ПВО, танки и производственные линии", – отметил Кулеба.

Он также заявил, что чиновникам нужно быть реалистами и меньше полагаться на переменчивых партнеров.

"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям. Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, надо запускать производство, чтобы... мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, у которых есть товар на складах, но они не желают им делиться", – резюмировал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)