Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО – минобороны

"Есть большой интерес в том, чтобы эти системы оставались в системе НАТО", – сказал он.

По его словам, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уже дала понять, что системы Patriot являются интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО, что это вклад Германии в систему противовоздушной обороны Альянса и что Германия должна решать, как ей выполнять обязательства по введению в ближайшие годы сил быстрого реагирования.

Также Германия нуждается в этих системах, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед партнерами, сказал Коллац.

Он заявил, что предложив Польше системы Patriot и усиленное воздушное патрулирование, Германия хочет помочь союзнику по НАТО защитить воздушное пространство от внешних угроз.

"Оба предложения остаются в силе", – сказал представитель минобороны.