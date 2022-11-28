Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО – минобороны

"Есть большой интерес в том, чтобы эти системы оставались в системе НАТО", – сказал он.
По его словам, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уже дала понять, что системы Patriot являются интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО, что это вклад Германии в систему противовоздушной обороны Альянса и что Германия должна решать, как ей выполнять обязательства по введению в ближайшие годы сил быстрого реагирования.
Также Германия нуждается в этих системах, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед партнерами, сказал Коллац.
Он заявил, что предложив Польше системы Patriot и усиленное воздушное патрулирование, Германия хочет помочь союзнику по НАТО защитить воздушное пространство от внешних угроз.
"Оба предложения остаются в силе", – сказал представитель минобороны.
После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.
Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, отметило агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине, "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".