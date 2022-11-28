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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО – минобороны

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Германия предложила Польше ЗРК Patriot после падения ракеты на польской территории
Германия предложила Польше ЗРК Patriot после падения ракеты на польской территории
Фото: EPA

Германия считает, что все ее системы противовоздушной обороны Patriot, независимо от места расположения, должны оставаться в интегрированной системе НАТО. Об этом 28 ноября на брифинге в Берлине заявил представитель минобороны Германии Арно Коллац, пишет "Укринформ".

"Есть большой интерес в том, чтобы эти системы оставались в системе НАТО", – сказал он.

По его словам, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уже дала понять, что системы Patriot являются интегрированной неотъемлемой частью защиты НАТО, что это вклад Германии в систему противовоздушной обороны Альянса и что Германия должна решать, как ей выполнять обязательства по введению в ближайшие годы сил быстрого реагирования.

Также Германия нуждается в этих системах, чтобы иметь возможность выполнить свои обязательства перед партнерами, сказал Коллац.

Он заявил, что предложив Польше системы Patriot и усиленное воздушное патрулирование, Германия хочет помочь союзнику по НАТО защитить воздушное пространство от внешних угроз.

"Оба предложения остаются в силе", – сказал представитель минобороны.

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, отметило агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине, "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".

Теги: Германия, Украина, Польша, война России против Украины, ракеты, ПРО Patriot
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