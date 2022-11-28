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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЗРК Patriot способен сбивать баллистические цели, три-четыре установки могут перекрыть большой участок воздушного пространства Украины – Игнат

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Радары ЗРК Patriot способны обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших "чрезвычайно эффективно", отметил Игнат
Радары ЗРК Patriot способны обнаруживать цели – от самых маленьких до самых больших – "чрезвычайно эффективно", отметил Игнат
Фото: wikipedia.org

Последняя модификация зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot способна сбивать в том числе баллистические цели.

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Patriot является чрезвычайно современным и эффективным комплексом, его радары способны обнаруживать цели – от самых маленьких до самых больших – "чрезвычайно эффективно".

"Patriot – это, во-первых, дальнобойные комплексы. Их тоже есть несколько модификаций. Если мы говорим о последней модификации, то она способна сбивать и баллистические цели. Понятно, что есть определенный процент вероятности сбития… Patriot может сбивать цели на расстоянии до 150 км… Те [ЗРК], которые у нас есть на вооружении, это "Бук-М1" – 40 км, IRIS-T – 40 км, NASAMS – 40 км, С-300 – 75 км, – рассказал Игнат. – Понятно, что если [цель на расстоянии] 150 км, то, разместив эти комплексы на определенном расстоянии друг от друга, уже можно перекрыть тремя-четырьмя установками достаточно большой участок воздушного пространства".

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, отметило агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине, "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".

Теги: Украина, ПВО, воздух, война России против Украины, ракеты, безопасность, Воздушные силы Украины, баллистическая ракета, ПРО Patriot, спикер, Юрий Игнат, NASAMS
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