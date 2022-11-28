ЗРК Patriot способен сбивать баллистические цели, три-четыре установки могут перекрыть большой участок воздушного пространства Украины – Игнат

Об этом 28 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Patriot является чрезвычайно современным и эффективным комплексом, его радары способны обнаруживать цели – от самых маленьких до самых больших – "чрезвычайно эффективно".

"Patriot – это, во-первых, дальнобойные комплексы. Их тоже есть несколько модификаций. Если мы говорим о последней модификации, то она способна сбивать и баллистические цели. Понятно, что есть определенный процент вероятности сбития… Patriot может сбивать цели на расстоянии до 150 км… Те [ЗРК], которые у нас есть на вооружении, это "Бук-М1" – 40 км, IRIS-T – 40 км, NASAMS – 40 км, С-300 – 75 км, – рассказал Игнат. – Понятно, что если [цель на расстоянии] 150 км, то, разместив эти комплексы на определенном расстоянии друг от друга, уже можно перекрыть тремя-четырьмя установками достаточно большой участок воздушного пространства".