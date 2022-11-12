Есть договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию – украинская разведка

В России есть дефицит современных вооружений, заявил Скибицкий Фото: EPA

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий в программе "Під прицілом", опубликованной 11 ноября в YouTube-канале "Військове телебачення".

Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц, рассказал Скибицкий.

"Из-за влияния санкций на производство вооружений, в России есть дефицит современных вооружений. Поэтому РФ пытается приобрести вооружения у других стран – мировых изгоев. Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию", – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что сейчас украинская дипломатия и разведка работают над тем, чтобы "доказать мировому сообществу насколько опасно" снабжение России Ираном.

"Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа в этом направлении продолжается”, – отметил представитель ГУР.