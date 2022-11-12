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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию – украинская разведка

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В России есть дефицит современных вооружений, заявил Скибицкий
В России есть дефицит современных вооружений, заявил Скибицкий
Фото: EPA

Летом этого года был заключен контракт между Россией с Ираном о поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий в программе "Під прицілом", опубликованной 11 ноября в YouTube-канале "Військове телебачення".

Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц, рассказал Скибицкий.

"Из-за влияния санкций на производство вооружений, в России есть дефицит современных вооружений. Поэтому РФ пытается приобрести вооружения у других стран – мировых изгоев. Военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию", – рассказал Скибицкий.

Он добавил, что сейчас украинская дипломатия и разведка работают над тем, чтобы "доказать мировому сообществу насколько опасно" снабжение России Ираном.

"Есть практические результаты – после демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал опровергать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа в этом направлении продолжается”, – отметил представитель ГУР.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

5 ноября Иран подтвердил, что передавал России беспилотники, но "ограниченное количество" и до вторжения РФ в Украину.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, военные, вооружение, разведка, беспилотники, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий
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