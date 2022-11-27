"ЗРК Patriot" и "эскалация" – несовместимые слова". Подоляк заявил, что Украина будет использовать системы ПВО исключительно для защиты

"ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это только о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", – написал Подоляк.

Он назвал мудрой инициативу Польши о размещении систем Patriot на территории Украины и правильными слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что предоставление этого вида ЗРК не требует одобрения Альянса.

"Ждем решения Германии", – отметил советник главы ОП.