ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ЗРК Patriot" и "эскалация" – несовместимые слова". Подоляк заявил, что Украина будет использовать системы ПВО исключительно для защиты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк назвал мудрой инициативу Польши о размещении систем Patriot на территории Украины
Подоляк назвал мудрой инициативу Польши о размещении систем Patriot на территории Украины
Фото: ЕРА

В случае поставок западными партнерами систем противовоздушной обороны Patriot Украина будет использовать их исключительно для защиты. Об этом 27 ноября в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это только о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", – написал Подоляк.

Он назвал мудрой инициативу Польши о размещении систем Patriot на территории Украины и правильными слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что предоставление этого вида ЗРК не требует одобрения Альянса.

"Ждем решения Германии", – отметил советник главы ОП.

Контекст:

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это Ламбрехт заявила, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не Альянсом.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, отметило агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине, "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".

Теги: Германия, Украина, НАТО, Польша, ПВО, оборона, безопасность, ПРО Patriot, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
"Хорошенькая". Могилевская снялась, приспустив с плеча одежду
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
Макаревича внесли в список "иноагентов" из-за интервью Гордону
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
"Позорище", "Оторвалась от реальности". Проживающая за границей Димопулос похвасталась чаепитием в Версале
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
Остапчук после новости о разводе со второй женой снял обручальное кольцо. Фото
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Гарри Поттер и генератор". Никитюк посмешила подписчиков актуальными мемами
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
"Наш род мог прекратить свое существование". В День памяти жертв Голодомора Огневич вспомнила о своих чудом выживших родных
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Фагот показал, чем занимается, когда отключают свет
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
Режиссер, снявший комедию "Лопухи", раскритиковал Роднянского
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (366546)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (88415)
3
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (65489)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (40928)
5
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (37374)
6
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (37245)
7
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (28428)
8
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (26541)
 
 
 
 