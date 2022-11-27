"ЗРК Patriot" и "эскалация" – несовместимые слова". Подоляк заявил, что Украина будет использовать системы ПВО исключительно для защиты

"ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это только о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", – написал Подоляк.
Он назвал мудрой инициативу Польши о размещении систем Patriot на территории Украины и правильными слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что предоставление этого вида ЗРК не требует одобрения Альянса.
"Ждем решения Германии", – отметил советник главы ОП.
«ЗРК Patriot» та «ескалація» – слова, що не можуть бути сумісними в одному реченні. ППО – це не про наступи. Це виключно про захист дітей та мирного населення від ракетних ударів. Мудра ініціатива Польщі. Правильні слова Генерального секретаря НАТО. Чекаємо на рішення Німеччини.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 27, 2022
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт после падения ракеты на территории Польши предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
В ответ на это Ламбрехт заявила, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не Альянсом.
Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши".
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение остается за немецкой стороной, отметило агентство. C военной точки зрения, по мнению Дуды, было бы лучше, если бы эти комплексы стояли в Украине, "тогда они будут защищать и Украину, и Польшу наиболее эффективно".