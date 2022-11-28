ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Каждый удар России по критической инфраструктуре Украины должен снимать табу с поставок Patriot, Leopard и ATACMS

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк подчеркнул, что безнаказанность порождает произвол со стороны РФ
Подоляк подчеркнул, что безнаказанность порождает произвол со стороны РФ
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Западные партнеры должны предоставить Украине более мощное вооружение и системы противовоздушной обороны в ответ на удары российских оккупантов по украинской территории. Об этом 28 ноября в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что безнаказанность порождает произвол со стороны РФ.

"Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага", – отметил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Последний раз массированная атака оккупантов произошла 23 ноября. В результате ракетных обстрелов в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Наибольшие проблемы с электричеством были в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.

Теги: Россия, Украина, электричество, вооружение, обстрелы, украинцы, война России против Украины, инфраструктура, ПРО Patriot, Михаил Подоляк, ATACMS, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
"Они устали от вставания с колен". Макаревич высказался о кубинцах
"Они устали от вставания с колен". Макаревич высказался о кубинцах
  "Это просто кайф, так красиво и чувственно". Группа Kadnay выпустила клип на песню "Відпусти". Видео
  "Это просто кайф, так красиво и чувственно". Группа Kadnay выпустила клип на песню "Відпусти". Видео
Мейхер без бюстгальтера снялась в платье-комбинации. Фото
Мейхер без бюстгальтера снялась в платье-комбинации. Фото
Жена Арестовича выехала из Украины
Жена Арестовича выехала из Украины
  "Сочно!" 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома
  "Сочно!" 53-летняя Лопес выставила пресс и декольте для анонса грядущего альбома
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться
"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после
"Как будто другой человек. Нравилась та, что была раньше", "Даже не узнала". Зарицкая самостоятельно сменила цвет волос. Фото до и после
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
  "Действительно помогает", "Это гениально". Никитюк записала успокаивающую мантру для украинцев. Аудио
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
"В заднице рука кремлевского вождя". В сети высмеяли пропагандистку Вовк, которая собралась на войну с Хрюшей и Степашкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (444338)
2
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (99241)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (90048)
4
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (68917)
5
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (55289)
6
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (28965)
7
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (25224)
8
"Какая красивая", "Малой очень на отца похож". Ким показал трогательную встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве (23716)
 
 
 
 