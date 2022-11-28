Подоляк: Каждый удар России по критической инфраструктуре Украины должен снимать табу с поставок Patriot, Leopard и ATACMS

"Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что безнаказанность порождает произвол со стороны РФ.
"Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага", – отметил советник главы ОП.
Patriot? Leopard? ATACMS? Кожен удар Росії по критичній інфраструктурі, щоб залишити без світла та води мільйони українців, має знімати «табу» з постачань сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Последний раз массированная атака оккупантов произошла 23 ноября. В результате ракетных обстрелов в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Наибольшие проблемы с электричеством были в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской.