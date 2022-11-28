Подоляк: Каждый удар России по критической инфраструктуре Украины должен снимать табу с поставок Patriot, Leopard и ATACMS

Подоляк подчеркнул, что безнаказанность порождает произвол со стороны РФ Фото: Михайло Подоляк / Telegram

"Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что безнаказанность порождает произвол со стороны РФ.

"Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага", – отметил советник главы ОП.

Patriot? Leopard? ATACMS? Кожен удар Росії по критичній інфраструктурі, щоб залишити без світла та води мільйони українців, має знімати «табу» з постачань сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 28, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)