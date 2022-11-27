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ПОЛИТИКА

До конца года еще несколько стран подпишут декларации о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО – ОП

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Украина стремится к вступлению в НАТО
Украина стремится к вступлению в НАТО
Фото: depositphotos.com

Декларации о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО до конца 2022 года будут подписаны еще с несколькими странами Альянса. Об этом сообщил 26 ноября в Facebook замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Бельгия стала второй страной, подписавшей с Киевом такую декларацию. В ней, среди прочего, задекларирована готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса во внедрении стандартов ЕС и НАТО и интеграции в организации.

"Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку. И голос Бельгии точно станет важным, но не последним! До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО", – сообщил Жовква.

По его словам, такой шаг – "очень важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении".

"Ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно осваиваем на поле боя", – заявил замглавы Офиса президента. 

https://www.facebook.com/igor.zhovkva/posts/pfbid0Y5TdvbKGxwySSd9YaQcaoUoXzHV7bLxB1zsFnsV4tg5MZARNbNaqbgxWvrMqkPfwl

Контекст:

Украина подписывала с партнерами декларации о поддержке ее европейской перспективы в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения РФ. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре. Сейчас страна имеет статус кандидата в члены ЕС, но должна выполнить ряд рекомендаций перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

В конце октября Украина начала работу по подписанию с членами НАТО деклараций о ее евроатлантической перспективе. 31 октября президент Владимир Зеленский подписал такую декларацию с премьер-министром Чехии, 26 ноября – с премьер-министром Бельгии.

Теги: НАТО, Бельгия, евроинтеграция, Евросоюз, Офис президента Украины, Игорь Жовква, ЕС
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