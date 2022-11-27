До конца года еще несколько стран подпишут декларации о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО – ОП

По его словам, Бельгия стала второй страной, подписавшей с Киевом такую декларацию. В ней, среди прочего, задекларирована готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса во внедрении стандартов ЕС и НАТО и интеграции в организации.

"Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку. И голос Бельгии точно станет важным, но не последним! До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО", – сообщил Жовква.

По его словам, такой шаг – "очень важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении".

"Ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно осваиваем на поле боя", – заявил замглавы Офиса президента.