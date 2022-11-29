НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей — Столтенберг

"В ответ на агрессию России [в Украине] НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы создали новые боевые группы, в том числе группу под командованием Франции здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба. А американские ракеты Patriot усилят вашу защиту", – сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что безопасность в Черноморском регионе имеет "стратегическое значение для всего Альянса". По его словам, НАТО хочет "послать сигнал", что оно сделает все необходимое для защиты всех союзников.