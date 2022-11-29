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НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей — Столтенберг

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Безопасность в Черноморском регионе имеет "стратегическое значение" для НАТО, заявил Столтенберг
Безопасность в Черноморском регионе имеет "стратегическое значение" для НАТО, заявил Столтенберг
Фото: EPA

Главы МИД стран НАТО обсудили безопасность в Черноморском регионе на встрече в рамках Aspen – GMF Bucharest Forum, который 29 ноября проходит в Бухаресте (Румыния). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберн, сообщила пресс-служба Альянса.

"В ответ на агрессию России [в Украине] НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы создали новые боевые группы, в том числе группу под командованием Франции здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба. А американские ракеты Patriot усилят вашу защиту", – сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что безопасность в Черноморском регионе имеет "стратегическое значение для всего Альянса". По его словам, НАТО хочет "послать сигнал", что оно сделает все необходимое для защиты всех союзников.

Контекст:

В Черноморском регионе находятся три страны НАТО – Болгария, Румыния и Турция – и несколько стран-партнеров НАТО.  Любая нестабильность или "враждебные действия" в районе непосредственно затрагивают Североатлантический союз, говорится на сайте Альянса. 

Aspen – GMF Bucharest Forum проходит 29–30 ноября в Бухаресте (Румыния). Как сказано на сайте мероприятия, это ежегодный форум для дискуссий, которые "направлены на решение актуальных вопросов и сложных проблем". В этом году темы форума: война в Украине, ее экономические последствия, поставки и производство оружия и цены на энергоносители.

Теги: Турция, НАТО, Румыния, Болгария, Черное море, Йенс Столтенберг, безопасность
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