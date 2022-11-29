Столтенберг: Путин терпит поражение в войне, но отвечает еще более жестоко, атакуя украинские города и критически важную инфраструктуру

В Бухаресте сегодня проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы встречаемся в Румынии, и я думаю, что это очень своевременно и важно, потому что Румыния является соседом Украины, и мы видим, что там бушует война. Война, в которой президент [РФ Владимир] Путин терпит поражение, но отвечает еще более жестоко, атакуя украинские города и критически важные объекты инфраструктуры. Президент Путин сейчас превращает зиму в войну или орудие агрессии против украинского народа. И поэтому нам нужно поддерживать Украину, и я чрезвычайно благодарен за мощную поддержку со стороны США: военную поддержку, экономическую поддержку и все, что вы делаете, чтобы помочь украинцам", – сказал Столтенберг на брифинге перед встречей.

Он выразил уверенность, что союзники по НАТО будут продолжать оказывать беспрецедентную поддержку Украине.

"Нам нужно держаться вместе, потому что в интересах нашей безопасности не допустить победы президента Путина, потому что это будет сигналом, что авторитарные лидеры могут добиться своего, применив грубую военную силу", – сказал генсек.

Блинкен заявил, что страны НАТО "будут подтверждать поддержку Украины по мере продвижения вперед".