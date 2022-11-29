ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Путин терпит поражение в войне, но отвечает еще более жестоко, атакуя украинские города и критически важную инфраструктуру

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен и Столтенберг встретились в Бухаресте
Блинкен и Столтенберг встретились в Бухаресте
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились 29 ноября в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

В Бухаресте сегодня проходит встреча глав МИД стран НАТО.

"Мы встречаемся в Румынии, и я думаю, что это очень своевременно и важно, потому что Румыния является соседом Украины, и мы видим, что там бушует война. Война, в которой президент [РФ Владимир] Путин терпит поражение, но отвечает еще более жестоко, атакуя украинские города и критически важные объекты инфраструктуры. Президент Путин сейчас превращает зиму в войну или орудие агрессии против украинского народа. И поэтому нам нужно поддерживать Украину, и я чрезвычайно благодарен за мощную поддержку со стороны США: военную поддержку, экономическую поддержку и все, что вы делаете, чтобы помочь украинцам", – сказал Столтенберг на брифинге перед встречей.

Он выразил уверенность, что союзники по НАТО будут продолжать оказывать беспрецедентную поддержку Украине.

"Нам нужно держаться вместе, потому что в интересах нашей безопасности не допустить победы президента Путина, потому что это будет сигналом, что авторитарные лидеры могут добиться своего, применив грубую военную силу", – сказал генсек.

Блинкен заявил, что страны НАТО "будут подтверждать поддержку Украины по мере продвижения вперед".

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, НАТО, энергетика, Йенс Столтенберг, военная помощь, Энтони Блинкен, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (151642)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (120698)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (118094)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (105297)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (65216)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (50084)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (45817)
8
Никитюк показала свое авто. Фото (36078)
 
 
 
 