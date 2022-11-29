ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории". Подоляк призвал передать Украине Patriot, F-16 и Leopard

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк призывает партнеров Украины к конкретике и скорейшей передаче современных вооружений
Подоляк призывает партнеров Украины к конкретике и скорейшей передаче современных вооружений
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 29 ноября в Twitter заявил, что украинский народ платит наибольшую цену за безопасность Европы и нуждается в поставках современного оружия.

"Никакая блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие. Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard – это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории и платит наибольшую цену за безопасность Европы", - написал Подоляк в Twitter.

29–30 ноября в Бухаресте (Румыния) проходит Aspen – GMF Bucharest Forum/ Как сказано на сайте мероприятия, это ежегодный форум для дискуссий, которые "направлены на решение актуальных вопросов и сложных проблем". В этом году темы форума: война в Украине, ее экономические последствия, поставки и производство оружия и цены на энергоносители.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел стран-членов Альянса и Украины. Накануне встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал партнеров Украины предоставить для защиты от российской агрессии танки и системы ПВО. Также он призвал НАТО нарастить производство вооружений.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, МИД Украины, Пентагон, танки, Йенс Столтенберг, вооружение, агрессия, ПВО, военная помощь, оборона, помощь, Бухарест, Дмитрий Кулеба, истребители, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, встреча, российские оккупанты, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (146548)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117865)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (117403)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (102459)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (64550)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (46820)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (44026)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33731)
 
 
 
 