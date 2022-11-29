"Акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории". Подоляк призвал передать Украине Patriot, F-16 и Leopard

"Никакая блестящая речь не скажет больше, чем конкретное действие. Передача Украине Patriot, F-16 или Leopard – это не только ПВО, истребитель или танк. Это также важный акт поддержки народа, который готовится пережить жесточайшую зиму в истории и платит наибольшую цену за безопасность Европы", - написал Подоляк в Twitter.

Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard – це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 29, 2022

29–30 ноября в Бухаресте (Румыния) проходит Aspen – GMF Bucharest Forum/ Как сказано на сайте мероприятия, это ежегодный форум для дискуссий, которые "направлены на решение актуальных вопросов и сложных проблем". В этом году темы форума: война в Украине, ее экономические последствия, поставки и производство оружия и цены на энергоносители.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел стран-членов Альянса и Украины. Накануне встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также призвал партнеров Украины предоставить для защиты от российской агрессии танки и системы ПВО. Также он призвал НАТО нарастить производство вооружений.