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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину доставили французскую РСЗО LRU – Резников

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Резников: Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага
Резников: Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага
Фото: EPA

В Украину доставили реактивную систему залпового огня LRU (французская модификация системы M270). Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 29 ноября.

"В Украину прибыл четвертый брат семьи "длинной руки" – LRU из Франции. Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага", – заявил он.

Министр отметил, что это "видимый результат дружбы" между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Контекст:

В интервью, которое вышло 19 ноября, министр обороны Франции Себастьян Лекорно заявлял, что Франция поставит две реактивные системы залпового огня LRU. По словам чиновника, Франция входит в пятерку стран, которые наибольшим образом поддерживают Украину. Париж уже выделил на вооружение ВСУ €550 млн.

По состоянию на конец августа на вооружении ВСУ было более 20 РСЗО HIMARS, M270 и MARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, военная помощь, Алексей Резников, РСЗО, Минобороны, война России против Украины
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