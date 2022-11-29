В Украину доставили французскую РСЗО LRU – Резников

"В Украину прибыл четвертый брат семьи "длинной руки" – LRU из Франции. Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага", – заявил он.
Министр отметил, что это "видимый результат дружбы" между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
The 4th brother in the Long Hand family, LRU from * , has arrived in * !#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022
That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron
Thank you to @SebLecornu, the government & people of * ! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9
В интервью, которое вышло 19 ноября, министр обороны Франции Себастьян Лекорно заявлял, что Франция поставит две реактивные системы залпового огня LRU. По словам чиновника, Франция входит в пятерку стран, которые наибольшим образом поддерживают Украину. Париж уже выделил на вооружение ВСУ €550 млн.
По состоянию на конец августа на вооружении ВСУ было более 20 РСЗО HIMARS, M270 и MARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.