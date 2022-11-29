В Украину доставили французскую РСЗО LRU – Резников

Резников: Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага Фото: EPA

"В Украину прибыл четвертый брат семьи "длинной руки" – LRU из Франции. Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага", – заявил он.

Министр отметил, что это "видимый результат дружбы" между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.