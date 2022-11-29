Словакия передала Украине 30 БМП-1 – глава минобороны

"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо [министру обороны ФРГ] Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество", – написал Надь.

Надь добавил в Facebook, что в рамках соглашения Германия теперь отправит Словакии 15 своих основных боевых танков Leopard 2A4 после генерального ремонта, а также добавит запчасти, патроны и организует подготовку и обучение словацких военнослужащих.

БМП-1 – первая в мире плавающая боевая машина пехоты, серийно выпускалась в СССР с 1966 по 1983 год. БМП-1 и ее модификации до сих пор находятся на вооружении армий почти 50 стран, в том числе Украины и Словакии.