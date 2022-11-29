Словакия передала Украине 30 БМП-1 – глава минобороны

"Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо [министру обороны ФРГ] Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество", – написал Надь.
Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop. * #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO * pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ— Jaro Nad (@JaroNad) November 29, 2022
Надь добавил в Facebook, что в рамках соглашения Германия теперь отправит Словакии 15 своих основных боевых танков Leopard 2A4 после генерального ремонта, а также добавит запчасти, патроны и организует подготовку и обучение словацких военнослужащих.
БМП-1 – первая в мире плавающая боевая машина пехоты, серийно выпускалась в СССР с 1966 по 1983 год. БМП-1 и ее модификации до сих пор находятся на вооружении армий почти 50 стран, в том числе Украины и Словакии.
После нападения России на Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
Надь заявлял, что страна рассмотрит возможность передачи Украине 11 истребителей МиГ-29 и готова к "широкому обсуждению" условий поставки, 25 июля сообщил Sky News.
18 ноября Надь сообщал, что Словакия поставила в Украину семь из восьми законтрактованных самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, и пообещал, что в ближайшее время будет поставлена и восьмая.