Boeing предложила Пентагону поставлять дальнобойные ракеты Украине – СМИ

По данным агентства, такие боеприпасы можно устанавливать на имеющиеся в США ракеты. Это позволит Киеву наносить удары далеко в российском тылу, пока "Запад изо всех сил старается удовлетворить спрос Украины на дополнительные вооружения", говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что предлагаемые Boeing системы, получившие название "бомба малого диаметра наземного базирования" (GLSDB), являются одним из нескольких проектов планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США.

GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, оба из которых широко распространены на складах США, сообщают источники. По их словам, а также согласно документу, изученному Reuters, поставки могут начаться весной 2023 года.

Стоимость одного такого снаряда составляет около $40 тыс. Агентство отмечает, что хотя США отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS с дальностью 185 миль (297 км), дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые раньше были вне досягаемости.