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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Boeing предложила Пентагону поставлять дальнобойные ракеты Украине – СМИ

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Поставки могут начаться уже весной 2023 года
Поставки могут начаться уже весной 2023 года
Фото: ЕРА

Министерство обороны США рассматривает предложение корпорации Boeing по поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб. Об этом со ссылкой на источники в оборонной отрасли 28 ноября сообщает Reuters.

По данным агентства, такие боеприпасы можно устанавливать на имеющиеся в США ракеты. Это позволит Киеву наносить удары далеко в российском тылу, пока "Запад изо всех сил старается удовлетворить спрос Украины на дополнительные вооружения", говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что предлагаемые Boeing системы, получившие название "бомба малого диаметра наземного базирования" (GLSDB), являются одним из нескольких проектов планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников США. 

GLSDB сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, оба из которых широко распространены на складах США, сообщают источники. По их словам, а также согласно документу, изученному Reuters, поставки могут начаться весной 2023 года. 

Стоимость одного такого снаряда составляет около $40 тыс. Агентство отмечает, что хотя США отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS с дальностью 185 миль (297 км), дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине атаковать военные цели в российском тылу, которые раньше были вне досягаемости.

Контекст:

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

19 ноября советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил, что Украине для успешной военной кампании зимой 2022–2023 годов нужны, среди прочего, дальнобойные ракеты ATACMS (около 300 км), которые "приблизят окончание войны. Они позволят ВСУ "уничтожать крупные российские военные склады" в глубине оккупированных территорий. При этом Украине "не нужно" атаковать военные объекты на территории России, заверил советник главы ОПУ.

Теги: США, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, ВСУ, Boeing, война России против Украины, ATACMS
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