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Литва купит у США комплексы HIMARS, в том числе с ракетами ATACMS

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В США одобрили продажу систем HIMARS Литве
В США одобрили продажу систем HIMARS Литве
Фото: EPA

Государственный департамент США одобрил возможную продажу пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования Литве на сумму около $495 млн. Об этом сообщило 9 ноября Агентство США по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

"Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже военного оборудования за границу с правительством Литвы по закупке пусковых установок M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в $495 млн", – говорится в сообщении.

Также там указано, что агентство предоставило необходимые сертификаты и уведомило Конгресс о возможной продаже.

Агентство заявило, что предлагаемая продажа поможет Литве модернизировать свое вооружение, а также улучшит совместимость с вооружениями США и других союзников, чтобы помочь противостоять угрозам в регионе.

Министр обороны Литвы Арвидс Анушаускас в Facebook назвал системы HIMARS совершенно новым и мощным вооружением, которого у Литвы никогда не было.

"Появление этого потенциала у литовской армии приведет к повышению уровня разведки, электронного боя и прочих возможностей. Будет доставлено несколько типов ракет, включая оперативно-тактические ATACMS, которые могут поражать цели до 300 километров", – написал Анусаускас.

https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/pfbid0SKbV7s22U8cjXtQeV3SGCjM1zamSr4x2PNwcoCqstAg6wmb2LWwG3FNTymDsCHHcl

Позже министр сообщил журналистам, что Литва получит эти системы в 2025–2026 годах, сообщает Delfi. Он отвечал на вопрос, может ли такое приобретение увеличить военную поддержку Литвы Украине.

Минобороны Литвы объявило, что основным партнером по контракту станет американская компания Lockheed Martin, производящая HIMARS.

Контекст:

HIMARS – это американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Она может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1 и может нести половину ее боекомплекта. Система может применять все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты семейства боеприпасов MLRS.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

Теги: США, Литва, продажа, HIMARS, ATACMS
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