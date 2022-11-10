Литва купит у США комплексы HIMARS, в том числе с ракетами ATACMS

"Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже военного оборудования за границу с правительством Литвы по закупке пусковых установок M142 HIMARS и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в $495 млн", – говорится в сообщении.

Также там указано, что агентство предоставило необходимые сертификаты и уведомило Конгресс о возможной продаже.

Агентство заявило, что предлагаемая продажа поможет Литве модернизировать свое вооружение, а также улучшит совместимость с вооружениями США и других союзников, чтобы помочь противостоять угрозам в регионе.

Министр обороны Литвы Арвидс Анушаускас в Facebook назвал системы HIMARS совершенно новым и мощным вооружением, которого у Литвы никогда не было.

"Появление этого потенциала у литовской армии приведет к повышению уровня разведки, электронного боя и прочих возможностей. Будет доставлено несколько типов ракет, включая оперативно-тактические ATACMS, которые могут поражать цели до 300 километров", – написал Анусаускас.

Позже министр сообщил журналистам, что Литва получит эти системы в 2025–2026 годах, сообщает Delfi. Он отвечал на вопрос, может ли такое приобретение увеличить военную поддержку Литвы Украине.

Минобороны Литвы объявило, что основным партнером по контракту станет американская компания Lockheed Martin, производящая HIMARS.